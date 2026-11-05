مخطط وكالة أنباء هاوار 5-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 5-11-2026
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الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   02:00
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أكدت الصحفية ديلان عثمان، رفيقة الشهيد جوان إبراهيم، أن الشهيد أدى دوراً محورياً في المراحل الأولى لثورة روج آفا، من خلال تنظيم المجتمع والشبيبة، وتأسيس العمل الإعلامي والمؤسسات الأمنية، مشددة على مواصلة النضال على خطاه والحفاظ على إرثه وتحقيق الأهداف التي عمل من أجلها(مرفق بالصور والفيديو).

رفض طلبة مدارس ديرك قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية، والذي حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً، مؤكدين تمسكهم بحقهم في مواصلة التعليم بلغتهم الأم، ومطالبين بالاعتراف الدستوري باللغة الكردية(مرفق بالصور والفيديو).

تبدأ عائلة لبابيدي في دمشق، المؤلفة من ستة أفراد، رحلة البحث عن وسيلة تدفئة تستطيع تحمل تكلفتها، في ظل عدم توافر المازوت للتدفئة وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمدافئ، ما يدفعها إلى التخلي عن خيار التدفئة بالمازوت والكهرباء والاتجاه نحو الغاز مجبرة دون الوصول لنتيجة بعد، في مشهد يتكرر لدى آلاف الأسر السورية(مرفق بالصور).

يصف المحلل السياسي العراقي سليمان الجميلي واقع العراق بأنه يمر بمرحلة دقيقة بفعل تداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وما تفرضه من تحديات اقتصادية وأمنية، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تحييد البلاد عن الصراع، وسط توافق سياسي ومفاوضات مع الفصائل المسلحة، ومجتمع يتمسك بالاستقرار والتماسك الداخلي(مرفق بالصور).

رسمت التحولات العسكرية والأمنية منذ عام 2011 خريطة النفوذ الراهنة في الجنوب السوري، ما يجعل فهم التحركات الحالية، من التوسع الإسرائيلي إلى إعادة تشكيل القوى المحلية وظهور جماعات عسكرية مختلفة تعلن مواجهتها، مرهوناً بقراءة مسار المنطقة من تعدد الفصائل والتنظيمات المسلحة، مروراً بتسويات 2018، وصولاً إلى سقوط النظام عام 2024 وتداعياته(مرفق بالصور).

كشفت الأمطار الموسمية في مدينة جل آغا وريفها عن تردي واقع الطرق الفرعية، بعد تحولها إلى تجمعات مائية تعرقل حركة السكان والسيارات. ومع دخول فصل الشتاء، تتزايد مخاوف الأهالي من تفاقم الأضرار، وسط مطالبات بإيجاد حلول عاجلة، من بينها تعبئة الحفر بالحجر المكسر كإجراء إسعافي، إلى حين إدراج صيانة الطرق ضمن مشاريع العام الجديد(مرفق بالصور والفيديو).

تنطلق القافلة الـ 8 من مهجرين سري كانيه نحو قراهم، الساعة 8.00( مرفق بالصور و الفيديو).

لليوم الثاني على التوالي، تستمر في مدينة قامشلو، مراسم استذكار الشهيد جوان إبراهيم، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يعقد مؤتمر ستار في مدينة تل تمر كونفرانسه، لمناقشة أعماله خلال عامين، وذلك في قاعة مجلس عوائل الشهداء الساعة 11.00  ( مرفق بالصور و الفيديو )

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