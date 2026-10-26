مخطط وكالة أنباء هاوار 26-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 26-10-2026
مخطط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   02:00
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- دعا عضو في مجلس السلم الأهلي بالحسكة، إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض، ووقف محاولات إثارة الفتنة بين مكونات المنطقة، وأكد أهمية التعايش والحوار للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا سياسيان في الدرباسية إلى حماية اللغة الكردية وضمان حق التعليم بها، وأكدا ضرورة توحيد مواقف الأحزاب السياسية وتنسيق جهودها مع المثقفين لصون الحقوق اللغوية والثقافية للشعب الكردي، والعمل على إقرار الكردية لغة رسمية في الدستور السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتفاقم معاناة مزارعي عباد الشمس في سوريا جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل واليد العاملة، وتقلّب الأسعار وتحكّم التجار بآليات التسويق، وسط مطالب بفتح أسواق مباشرة وضمان أسعار عادلة، في وقت يُقدّر فيه الإنتاج الافتراضي للمحصول بنحو 13.5 ألف طن.

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