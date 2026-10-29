مخطط وكالة أنباء هاوار 29-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 29-10-2026
مخطط
الخميس 29 تشرين الأول, 2026   02:00
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- ردت الأكاديمية وعضوة مركز البحوث للغة الكردية في جامعة روج آفا، مزكين حسن، على قرار وزارة التعليم العالي في الحكومة الانتقالية بخصوص جامعتي روج آفا وكوباني، وقالت: "هذا القرار يشبه سياسة الحزام العربي، ولا يأخذ هوية المنطقة بعين الاعتبار. ولن نتوقف حتى نصل إلى حقنا". (مرفق بالصور والفيديو).

- يطالب مزارعو القصير وريفها بإدراج صومعة المنطقة ضمن خطط إعادة التأهيل، لتخفيف أعباء نقل القمح إلى مركز شنشار، والاستفادة من المرافق القابلة للإصلاح، بالتزامن مع استعداد المؤسسة العامة السورية للحبوب لموسم 2027 وإعلانها مشاريع لزيادة الطاقة التخزينية.

- طالبت نساء من مدينة جل آغا، بإقرار التعددية اللغوية والثقافية في الدستور السوري الجديد، مؤكدات أن الاعتراف بحقوق جميع المكونات، وفي مقدمتها حقوق الشعب الكردي، واعتماد اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية، يشكلان ضمانة للمساواة وتعزيز العيش المشترك. (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب أهالي مدينة ديرك بمحاسبة من اعتدوا على أهالي كري سبي المهجرين العائدين إلى منازلهم، معبرين عن رفضهم لتلك الانتهاكات، مؤكدين أن هذه المحاولات تسعى لتقويض التعايش السلمي واستهداف حقوق المكونات. (مرفق بالصور والفيديو).

- فاقم ارتفاع أسعار المازوت تكاليف المعيشة والنقل في مدينة كوباني، وسط مطالبة الأهالي بخفضها لتأمين احتياجاتهم ووقود التدفئة قبيل الشتاء. (مرفق بالصور والفيديو).

- تعقد مؤسسة الخدمات الاجتماعية والتنموية للمرأة في مدينة الحسكة ندوة حوارية تحت عنوان "لا للرصاص الطائش في جميع المناسبات"، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مؤتمر ستار في مدينتي جل آغا وكركي لكي كونفرانسهما، لمناقشة وضعهما التنظيمي والأعمال التي نفذوها ووضع مخطط العمل للفترة المقبلة، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، مراسم تشييع شهيدين، في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 16:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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