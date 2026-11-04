فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية

حقق الديمقراطيون فوزاً واسعاً في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مسيطرين على مجلسي الكونغرس، وسط غضب الناخبين من ارتفاع الأسعار والحرب على إيران وسياسات ترامب.

فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية
العالم والشرق الأوسط
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   23:33
مركز الأخبار
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حقق الحزب الديمقراطي فوزاً واسعاً في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، معلناً سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ، في تحول سياسي يضع الرئيس دونالد ترامب أمام عامين من المواجهة مع كونغرس معارض، وسط تعهدات باستخدام الأغلبية الجديدة للحد من سياساته ومحاسبة إدارته.

وأظهرت النتائج تقدم الديمقراطيين في عدد من الولايات التي تُعد معاقل تقليدية للجمهوريين، إذ انتزعوا مقاعد في تكساس وكانساس وساوث كارولاينا، مستفيدين من تصاعد استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها الثامن.

وفي مجلس الشيوخ، حصل الديمقراطيون على أغلبية لا تقل عن 54 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين، مع استمرار انتظار النتائج في ألاسكا ومسيسيبي، فيما انتزعوا أكثر من 24 مقعداً جمهورياً في مجلس النواب، بما ضمن لهم السيطرة عليه أيضاً.

وشهدت ولاية تكساس تحولاً لافتاً بفوز الديمقراطيين بمقعد في مجلس الشيوخ، للمرة الأولى منذ عام 1988، إلى جانب إطاحتهم بالحاكم الجمهوري غريغ أبوت. كما فاز الديمقراطيون بمقعد في كانساس للمرة الأولى منذ نحو قرن، وانتزعوا مقعداً في ساوث كارولاينا، التي سبق أن فاز فيها ترامب بفارق كبير في انتخابات عام 2024.

وربط الديمقراطيون نتائج الانتخابات بتراجع شعبية سياسات ترامب، خصوصاً ما يتعلق بالحرب على إيران والرسوم الجمركية وارتفاع الأسعار. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن الناخبين عبّروا عن رفضهم للفساد والتأثيرات السلبية لسياسات الإدارة خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن حزبه سيعمل على محاسبة المسؤولين وجعل الحياة أكثر يسراً للأمريكيين.

في المقابل، أقر ترامب بتأثير الحرب مع إيران في خسارة حزبه، لكنه دافع عن قراره بالمشاركة في الهجوم على إيران، وهنأ الديمقراطيين على فوزهم. كما هدد باستخدام حق النقض ضد مشاريع القوانين التي يقرونها إذا اعتبرها مخالفة لتوجهاته.

ومن المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة، التي يتسلمونها رسمياً في كانون الثاني المقبل، لفتح تحقيقات بشأن إدارة ترامب وأفراد عائلته وحلفائه، فضلاً عن ممارسة الرقابة على التعيينات القضائية والمسؤولين الذين يقترحهم الرئيس.

(ع م)

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