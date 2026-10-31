مخطط وكالة أنباء هاوار 31-10-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 31-10-2026
مخطط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   02:00
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قال طلبة ديرك إنهم تعلموا وترعرعوا بلغتهم الأم لسنوات طويلة، معبرين عن رفضهم لتقليص تدريسها في المدارس بحصص معدودة أو فرض مناهج مختلفة، مؤكدين تمسكهم بحقهم في التعلم بلغتهم الكردية(مرفق بالصور والفيديو).

قال الأمين العام للحزب الليبرالي الكردستاني فرهاد تيلو، إن بناء دستور ديمقراطي في سوريا يجب أن يسبقه اتخاذ خطوات تتعلق بوقف الحرب وعودة المهجرين وإزالة القضايا المذهبية وحالة عدم المساواة بين الشعوب والمعتقدات، داعياً في الوقت نفسه إلى تشكيل مجلس يضم جميع المكونات والمعتقدات، وإلى توحيد الأحزاب الكردية ضمن جسم سياسي قادر على تمثيل الشعب الكردي(مرفق بالصور والفيديو).

قبل اثني عشر عاماً، تعرضت مدينة كوباني لدمار هائل على يد مرتزقة داعش. أما اليوم، فقد أصبحت المدينة معروفة عالمياً كرمز للمقاومة. وأشار فرحان حاج عيسى إلى أن كوباني تواجه حالياً تهديداً خطيراً، وهي بالتالي بحاجة إلى دعم دولي(مرفق بالصور).

بين تهالك المعدات وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتجه الأفران العامة في الحسكة نحو مرحلة جديدة من التأهيل، مع تحديث خمسة أفران وتوقيع عقود لتأهيل 17 مخبزاً إضافياً ضمن برنامج "الرغيف الأفضل"، وسط تطلعات لتحسين جودة الخبز وتحديات لا تزال تحول دون تحقيق الطموح المنشود(مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة كوباني يدلي مجلس مدينة الحسكة ببيان إلى الرأي العام،الساعة10:00(مرفق بالصور والفيديو).

2يعقد مكتب المرأة في حزب الوطن السوري ورشة عمل تحت عنوان "من الحكاية إلى القرار ملتقى نساء الوطن السوري" في صالة ماربيلا بمدينة الحسكة،الساعة10:00(مرفق بالصور والفيديو).

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