مخطط وكالة أنباء هاوار 03-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 03-11-2026
مخطط
الثلاثاء 3 تشرين الثاني, 2026   02:00
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- شدد ذوو الشهداء في مدينة الدرباسية على أن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بتضحيات أبنائهم وبناتهم والتمسك بالقيم والمبادئ التي ضحوا من أجلها مسؤولية تقع على عاتق المجتمع، إلى جانب تلبية احتياجات عوائل الشهداء وتقدير تضحياتهم معنوياً ومادياً. (مرفق بالصور والفيديو).

- يواجه أهالي تل تمر وريفها صعوبات في تأمين احتياجاتهم مع اقتراب الشتاء، ما دفع بعضهم إلى اللجوء لوسائل بدائية، كاستخدام مخلفات الحيوانات وقطع الأشجار للتدفئة، وسط مطالبات بتوزيع المخصصات وتخفيف الأعباء المعيشية، فيما أكدت لجنة المحروقات عدم صدور تعليمات أو وصول كميات من المازوت المخصص للتدفئة للمدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

- حذر مستشار قبيلة الجبور، الشيخ أكرم محشوش، من أجندات خارجية تبث خطاب الكراهية والفتنة بين المكونات داخل مدينة الحسكة، مؤكداً أن الوعي المجتمعي أفشل تلك التحريضات. (مرفق بالصور والفيديو).

- يستعد اتحاد مثقفي الجزيرة لإطلاق مسابقة للتأليف المسرحي ضمن فعاليات المهرجان الثقافي السنوي الثالث لعام 2026، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الإبداعية وتنشيط الحركة المسرحية والأدبية في المنطقة، وفتح المجال أمام الكتّاب لتقديم نصوصهم وإبداعاتهم الفنية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تُنصب في مدينة الحسكة خيمة لاستذكار كوكبة من شهداء قوات الدفاع الشعبي HPG) ) وشهيدات وحدات المرأة الحرة – ستار YJA-STAR))، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتواصل فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "آرين جدائل السلام" المسرحي في يومها الخامس بمدينة كوباني، الساعة 16:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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