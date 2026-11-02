وسطاء قطريون إلى طهران لإجراء محادثات بشأن اتفاق بين أميركا وإيران أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6% زيلينسكي: مقتل 18 شخصاً جراء قصف روسي في زابوريجيا اشتباكات مسلحة بين عائلتين في حي الصواعق بمدينة حماة تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان الحوثيون يعلنون استهداف مطاري الدمام وجازان في السعودية مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على قطاع غزة توغل إسرائيلي في ريف درعا بالتزامن مع تحليق للطيران في أجواء الجنوب السوري ترامب يؤكد مغادرته البيت الأبيض مع نهاية ولايته الحالية إيران تعرض إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين بشروط مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني تقرير: تعذيب ممنهج وظروف لاإنسانية تواجه السجينات في سجن "دولت آباد" بأصفهان غداً تنصب خيمة استذكار لـ 29 مقاتلاً ومقاتلة من HPG وYJA-STAR في الحسكة طلبة كلية الثقافة والفن يؤكدون تمسكهم بحقهم في التعليم وحماية خصوصية الجامعة