وسطاء قطريون إلى طهران لإجراء محادثات بشأن اتفاق بين أميركا وإيران

توجّه وسطاء قطريون إلى طهران لبحث اتفاق محتمل بين واشنطن وإيران مع عباس عراقجي، بشأن صيغة تفاوضية يجري بحثها منذ ثمانية أيام.

وسطاء قطريون إلى طهران لإجراء محادثات بشأن اتفاق بين أميركا وإيران
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   23:15
مركز الأخبار
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توجّه وسطاء قطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع.

وأوضح المسؤول أن المحادثات تتناول صيغة اتفاق أميركي إيراني، يجري التفاوض بشأنها منذ ثمانية أيام، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.

ولم يكشف المسؤول عن تفاصيل إضافية بشأن بنود الصيغة المطروحة أو النتائج المتوقعة من المباحثات.

(ع م)

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