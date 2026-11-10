مخطط وكالة أنباء هاوار 10-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 10-11-2026
مخطط
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   02:00
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عدّ عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD عبد الغني أوسو نقل مكان احتجاز القائد عبد الله أوجلان خطوة غير كافية، ودعا إلى إطلاق سراحه، وإصدار قوانين تتيح له إدارة علمية السلام والمجتمع الديمقراطي مع الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتزايد المخاوف في مدينة جل آغا من حوادث الدراجات النارية التي أودت بحياة عدد من القاصرين وأوقعت إصابات، في ظل تسجيل سبعة حوادث خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات الأهالي بتكثيف الدوريات ومنع القاصرين من القيادة، فيما أرجع مركز المرور تزايد الحوادث إلى السرعة الزائدة وغياب المطبات وضعف الرقابة في بعض المناطق. (مرفق بالصور والفيديو).

- ناشد أهالي قرية العبوش شمال تل تمر، تأهيل المنازل وإعادة الخدمات، بعد عودة أربع عائلات فقط من أصل نحو 100 عائلة، في ظل انعدام الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، الأمر الذي يفاقم معاناة الأهالي مع اقتراب الشتاء، ويجعل إعادة تأهيل القرية وتأمين مستلزمات الحياة ضرورة ملحّة لعودة سكانها واستقرارهم. (مرفق بالصور والفيديو).

- حذّر الباحث الكردي مهند عقراوي من تداعيات التحرك السياسي الأحادي الجانب في جنوب كردستان، معتبراً أن عقد جلسة البرلمان دون توافق سياسي وتعثر تشكيل حكومة جامعة يهددان وحدة الصف الكردي والمكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية، داعياً إلى التراجع عن الخطوة والعودة إلى الحوار والتوافق السياسي.

- أثار هطول أمطار الخريف ارتياحاً لدى الفلاحين ومربي الماشية، لما تحمله من فوائد للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، عبر زيادة رطوبة التربة وتهيئة الأراضي لزراعة المحاصيل الشتوية، والمساهمة في إنبات الأعشاب وتجدد المراعي الطبيعية، بما يوفر مصادر غذاء للماشية ويخفف تكاليف شراء الأعلاف، وسط آمال باستمرار الهطولات وتحسن الموسم الزراعي والرعوي. (مرفق بالصور والفيديو).

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