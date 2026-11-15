مؤتمر ستار ينظم مسيرة في ديرك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"

بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم مؤتمر ستار في مدينة ديرك مسيرة جماهيرية تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" للتأكيد على مواصلة النضال من أجل حرية المرأة وحقوقها ورفض جميع أشكال العنف الممارس بحقها.

مؤتمر ستار ينظم مسيرة في ديرك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"
مؤتمر ستار ينظم مسيرة في ديرك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"
مؤتمر ستار ينظم مسيرة في ديرك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"
مؤتمر ستار ينظم مسيرة في ديرك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"
مؤتمر ستار ينظم مسيرة في ديرك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"
مؤتمر ستار ينظم مسيرة في ديرك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"
مؤتمر ستار ينظم مسيرة في ديرك تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"
المرأة
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   14:00
قامشلو
+

في إطار الفعاليات التي تنظمها منصة الفعاليات المشتركة للتنظيمات والحركات النسائية، مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، المصادف لـ 25 تشرين الثاني، نظم مؤتمر ستار في مدينة ديرك بمنطقة الجزيرة، اليوم، مسيرة جماهيرية تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" للتأكيد على رفض جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، والمطالبة بضمان حقوقها.

وشارك في المسيرة حشد من أهالي مدينة ديرك، حيث انطلقت من ساحة آزادي وجابت شوارع المدينة وصولاً إلى منتصف السوق، مرددين شعارات تؤكد على أهمية دور المرأة ومكانتها في المجتمع.

وفي سوق المدينة، توقفت المشاركات والمشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أعقبها كلمة باسم مؤتمر ستار في مدينة ديرك ألقتها وفاء علي أكدت فيها مواصلة النضال إلى جانب النساء ومناهضة جميع أشكال العنف الممارس بحقهن.

وأشارت وفاء علي إلى أن المرأة تشكل أساس بناء مجتمع متكامل وتطويره، مؤكدة رفضهن تعنيف المرأة، وأكدت مواصلة النضال من أجل نيل حقوقها وضمان مكانتها في الدستور السوري، مضيفة أن ثورة روج آفا انطلقت بقيادة المرأة وأنهن نشأن على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وسيواصلن الوقوف إلى جانب المرأة والدفاع عن حقوقها.

وفي السياق ذاته قرأت الطالبة آية حسن بياناً أكدت فيه أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي والعنف الأسري بل يشمل أيضاً إسكات صوتها وإنكار هويتها وحرمانها من حق التحدث بلغتها الأم والتعلم بها.

وشدد البيان على أن اللغة الكردية جزء أساسي من هوية المرأة ووجودها، كما رفضت الطالبات الفصل بين مدارس الفتيات والفتيان، وعدّت ذلك تكريساً للفكر الذكوري والتمييز القائم على أساس الجنس وأكدن مواصلة نضالهن من أجل المساواة والحرية.

واختتمت المسيرة بترديد شعار "المرأة، الحياة، الحرية" و"لغتنا هويتنا ووجودنا".

(ك س/ح)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

تزايد ممارسات الصيد الجائر في بحيرة ميدانكي بريف عفرين

المادة التالية

إعادة تفعيل القصر العدلي في قامشلو واستئناف العمل القضائي بعد فترة من التوقف

أخبار ذات صلة

مؤتمر ستار في يوم كوباني العالمي: حماية المدينة صون لنور الحرية وامتداد للتضامن الدولي

مؤتمر ستار في يوم كوباني العالمي: حماية المدينة صون لنو...

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 10:20

مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور المرأة في سوريا الجديدة

مؤتمر ستار في الدرباسية يقيّم أعماله ويبحث تعزيز دور ال...

الأربعاء 28 تشرين الأول, 2026 - 17:31

روليان حيدر تحصد المركز الأول في ماراثون دمشق

روليان حيدر تحصد المركز الأول في ماراثون دمشق

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 11:37

كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي

كونفرانسان تنظيميان لمؤتمر ستار في جل آغا وكركي لكي

الخميس 29 تشرين الأول, 2026 - 16:57

مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 

مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 13:21

وحدات حماية المرأة: مقاومة كوباني برهان على وحدتنا الحرة وأساس انتصار شعبنا

وحدات حماية المرأة: مقاومة كوباني برهان على وحدتنا الحر...

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 12:17