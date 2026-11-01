مخطط وكالة أنباء هاوار 01-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 01-11-2026
مخطط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   02:00
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- أكد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا أن مستقبل سوريا يرتبط بضمان حرية العمل السياسي وإصدار قانون ينظم عمل الأحزاب والقوى السياسية، وشدد على ضرورة تضمين الدستور ضمانات لحقوقها، بما يضمن مشاركة جميع المكونات في بناء دولة ديمقراطية تعددية، بعيداً عن الإقصاء والتهميش. (مرفق بالصور والفيديو).

- تحافظ مكتبات في مدينة قامشلو على أسعار الكتب رغم ارتفاع تكاليف الطباعة والإنتاج والاستيراد، وتبيع بعضها بأقل من كلفتها، بهدف إبقاء الكتب في متناول القراء وتشجيع ثقافة القراءة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. (مرفق بالصور والفيديو).

- اختار شاب من مدينة عامودا أن يمنح موهبته في الحفر على الخشب مساحة لتتحول إلى حرفة فنية، فأنشأ ورشته الخاصة وبدأ بتنفيذ أعمال وديكورات خشبية يدوياً، في تجربة يسعى من خلالها إلى تطوير مهاراته وتقديم قطع تجمع بين الطابع الفني ومتطلبات الزبائن. (مرفق بالصور والفيديو).

- تمرّ المنطقة بمرحلة إعادة تشكيل سياسي وأمني، في ظل الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها على مستقبل السياسات تجاه الفلسطينيين، والتوترات الحدودية بين الأردن وسورية، حيثُ حذّر محللون من انعكاسات المواجهة الأميركية ـ الإيرانية على لبنان، داعين إلى مراجعة الخيارات العسكرية، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الإقليمية وتبدل التحالفات بين تركيا وأذربيجان وإسرائيل.

- بمناسبة الذكرى السنوية الـ 12 لليوم العالمي للتضامن مع كوباني، تشهد مدن روج آفا فعاليات متنوعة والإدلاء ببيانات، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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