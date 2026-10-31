سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران

أعلنت "سنتكوم" إعادة توجيه 144 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران، مقارنة بـ133 سفينة في التاسع من تشرين الأول.

سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
العالم والشرق الأوسط
السبت 31 تشرين الأول, 2026   23:21
مركز الأخبار
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم، أن قواتها أعادت توجيه 144 سفينة تجارية حتى الآن، في إطار تطبيق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن الإجراءات تهدف إلى ضمان الالتزام بالحصار، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جورج واشنطن" تواصل دعم العمليات البحرية، بمشاركة مروحيات من طراز "إم إتش-60 آر سي هوك".

ويأتي الإعلان مع ارتفاع عدد السفن التي أعادت القوات الأميركية توجيهها خلال الشهر الجاري، من 133 سفينة في التاسع من تشرين الأول، إلى 138 في السابع عشر منه، وصولاً إلى 144 سفينة حتى اليوم.

ويتزامن هذا التطور مع تصاعد التوترات والهجمات قرب مضيق هرمز، وسط استمرار الإجراءات الأميركية الرامية إلى تشديد الحصار البحري على إيران.

(ع م)

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