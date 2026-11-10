Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin

Xwendekarên bajarê Qamişlo li dijî biryara sînordarkirina dersên zimanê Kurdî bi 3 saetan di hefteyê de xwepêşandanek li dar xistin û daxwaza mafê xwe yê fêrbûna bi zimanê dayikê û naskirina zimanê Kurdî wekî zimanekî fermî kirin.

Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin
Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin
Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin
Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin
Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin
Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin
Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin
Xwendekarên li Qamişlo li dijî kêmkirina dersên zimanê kurdî xwepêşandan kirin
ROJANE
10 mijdar, 2026   12:19
QAMIŞLO
+

Xwendekarên dibistanên Hetîn û Şehîd Jîr ên li Qamişlo îro li dijî biryara Wezareta Perwerdehiyê ya hikumeta veguhêz a Sûriyeyê ya sînordarkirina dersên zimanê Kurdî li dibistanan bi 3 saetan di hefteyê de xwepêşandanek li dar xistin.

Xwepêşandan li çerxerêya Şehîd Osman Sebrî li taxa Hilêliyê dest pê kir û ber bi Gerînendetiya Herêmê li navenda bajêr ve çû, xwendekaran dirûşmeyên pabendbûna bi perwerdeya bi zimanê dayikê qîr kirin.

Di xwepêşandanê de, xwendekarên bi navê Diyana Sonchan û Viyan Mehmûd li ser navê xwendekaran daxuyaniyek bi zimanê Kurdî û Erebî xwendin.

Di daxuyaniyê de xwendekaran biryara kêmkirina dersên zimanê Kurdî li dibistanan şermezar kirin û destnîşan kirin ku Kurdî ne tenê ders e, lê nasname, çand, dîrok û hebûna gelê Kurd e.

Xwendekaran her wiha ji Wezareta Perwerdeyê û hikûmeta veguhêz xwestin ku mafên ziman û perwerdeyê yên gelê Kurd nas bikin û mafên wekhev ji bo hemû pêkhateyên civaka Sûriyeyê garantî bikin.

Li ber Gerînendetiya Herêma Qamişlo, xwendekaran bi Gerînendeya Herêmê Cîhan Hesam re civiyan û daxwazên xwe yên derbarê mafên xwe yên perwerdeyê û ziman de pêşkêşî wê kirin û diyar kirin ku divê gavên ji bo garantîkirina mafê wan ê perwerdeya bi zimanê dayikê werin avêtin.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Li Qamişloyê kampanya paqijiyê didome

Gotara pêşin

Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Nûçeyên Têkildar

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê k...

8 mijdar, 2026 - 23:44

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

Li Tedmurê ji ber teqîna mayînê 3 zarok mirin

9 mijdar, 2026 - 18:36

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Xwendekarên li Hesekê daxwaza perwerdeya bi zimanê kurd...

8 mijdar, 2026 - 14:06

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

El Şeybanî plana şandina hêzan bo Yemenê derewand

9 mijdar, 2026 - 17:27

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

Li Dêrikê şehîd Izedîn Şabî hat oxirkirin

8 mijdar, 2026 - 15:03

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

Li Dêrazorê di gulebaranê de kesek hat kuştin

8 mijdar, 2026 - 17:16