ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026
ROJEV
26 cotmeh, 2026   02:00
+

Endamê Meclisa Aştiya Navxweyî ya Hesekê Mihemed Xêr El Necarî bang kir ku zimanê nefretê û provokasyonê red bikin û herêmê ji fitnê biparêzin. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Nûnerên Meclisa PYD‘ê ya Dirbêsiyê ji bo mîsogerkirina perwerdeya bi zimanê kurdî banga xebata siyasî û reweşenbîrî ya hevpar kir. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Etîket:

Gotara berê

Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn

Gotara pêşin

Ji Erebistana Siûdiyê, Pakistan û Tirkiyeyê serdana Tehran bikin

Nûçeyên Têkildar

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 23-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 23-09-2026

23 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 04-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 04-10-2026

4 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 12-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 12-09-2026

12 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 03-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 03-10-2026

3 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 09-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 09-10-2026

9 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 08-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 08-10-2026

8 cotmeh, 2026 - 02:00