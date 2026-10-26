Ji Erebistana Siûdiyê, Pakistan û Tirkiyeyê serdana Tehran bikin

Cîgirê Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê da zanîn ku dê berpirsên mezin ji Erebistana Siûdiyê, Pakistan û Tirkiyeyê serdana Îranê bikin.

Ji Erebistana Siûdiyê, Pakistan û Tirkiyeyê serdana Tehran bikin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
26 cotmeh, 2026   09:19
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ajansa Nûçeyan a Tasnim (Îran) diyar kir Cîgirê Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê Elî Baqer Kanî gotiye berpirsên mezin ji Siûdiya Erebistan, Tirkiyeyê û Pakistan dê serdana Îranê bikin û bi berpirsên Îranê re bicivin.

Li gorî daxuyaniya Baqer Kanî tê payîn ku Wezîrê Parastinê yê Erebistana Siûdî Xalid Bin Silêman, fermandarê artêşa Pakistanê Asim Munîr û serokê îstîxbarata Tirkiyeyê Îbrahîm Kalin tev li civînê bibin.

Her wiha Baqer Kanî da zanîn ku ew ê bi Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî ya Îranê re bicivin û li ser dosyayên girêdayî ewlehiya herêmê nîqaş bikin.

Baqer Kanî destnîşan kir ku civîn ji bo xurtkirina hevkarî û hemahengiya di navbera dewletên herêmê de tê lidarxistin.

(np)

Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

Gotara pêşin

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lubnanê di rojeva medyayê d...

Nûçeyên Têkildar

Li Brezîlyayê Lula careke din hate hilbijartin

Li Brezîlyayê Lula careke din hate hilbijartin

26 cotmeh, 2026 - 11:08

Sûpayê Pasdaran: Me dronek Amerîkayê xist xwarê

Sûpayê Pasdaran: Me dronek Amerîkayê xist xwarê

20 cotmeh, 2026 - 08:43

CENTCOM ji bo êrişa ser Îranê li benda fermana Koşka Spî ye

CENTCOM ji bo êrişa ser Îranê li benda fermana Koşka Sp...

25 cotmeh, 2026 - 10:37

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

23 cotmeh, 2026 - 15:42

Îranê dronek Amerîkayê xist

Îranê dronek Amerîkayê xist

25 cotmeh, 2026 - 15:34

Li Erebistana Siûdî cihekî petrolê hat hedefkirin: 2 kuştî

Li Erebistana Siûdî cihekî petrolê hat hedefkirin: 2 kuştî

21 cotmeh, 2026 - 23:13