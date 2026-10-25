Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn

Hûsiyan ragihand ku wê bi mûşekên balîstîk li Riyad, Xemîs Mişêt û Cazan dane. Erebistana Siûdî jî daxuyand ku 2 kes birîndar bûne.

Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
25 cotmeh, 2026   23:00
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Koma Hûsiyan a Yemenê ragihand ku wê 3 êrişên bi mûşekên balîstîkî li Balafirgeha Melik Xalid a Navneteweyî ya li Riyadê, baregeha hewayî li Xemîs Mişêt û baregeha deryayî ya li Cazan a başûrê Siûdiyê xistiye.

Hûsiyan bi daxuyaniyekê diyar kir ku bi dehan mûşekên balîstîkî êrişî 3 armancan kiriye. Hûsiyan anî ziman ku êrişa li dijî baregeha asîmanî ya li Xemîs Mişêt cihê balafiran, depoyên cebilxaneyan û navendên kontrolkirina dronan hatiye hedefgirtin, di heman demê de îdia kir ku di êrişa li ser baregeha deryayî ya pasdarên sînor a Cazan leşkerên Siûdî hatine kuştin û birîndarkirin.

Dezgeha Parastina Sivîl a Siûdiyê jî daxuyand ku welatiyek û hemwelatiyekî asyawî ji ber parçeyên 2 mûşekên balîstîkî yên ji Yemenê ve hatine avêtin, piştî hatin astengkirin, birîndar bûn.

Li gorî ajansa nûçeyan a Siûdiyê (WAS), dezgehê diyar kir ku ji ber ketina parçeyên mûşekan li parêzgehên Xemîs Mişêt û Refîde 3 avahî û 7 erebeyan zirar dîtin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Şamê dengê teqînan hat bihîstin

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

Nûçeyên Têkildar

Hevgirtina Urdunê, rewşa Sûrîyeyê û ewlehîya deryayî di rojeva medyaya Erebî de bû

Hevgirtina Urdunê, rewşa Sûrîyeyê û ewlehîya deryayî di...

24 cotmeh, 2026 - 09:23

Hûsiyan êrişî kampeke perwerdeyê kir: Bi kêmanî 18 kes hatin kuştin

Hûsiyan êrişî kampeke perwerdeyê kir: Bi kêmanî 18 kes ...

19 cotmeh, 2026 - 16:43

Sûpayê Pasdaran: Me dronek Amerîkayê xist xwarê

Sûpayê Pasdaran: Me dronek Amerîkayê xist xwarê

20 cotmeh, 2026 - 08:43

Li Tengava Hurmuzê teqîn çêbû

Li Tengava Hurmuzê teqîn çêbû

19 cotmeh, 2026 - 09:43

Washington: Tevgera keştiyên petrolê yên Îranê paşketine

Washington: Tevgera keştiyên petrolê yên Îranê paşketine

22 cotmeh, 2026 - 20:41

Rojnameyên Erebî krîzên hemwelatîbûn, koçberî û bandora Îranê nirixand

Rojnameyên Erebî krîzên hemwelatîbûn, koçberî û bandora...

20 cotmeh, 2026 - 09:19