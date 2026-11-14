ROJEVA NAVEND NÛÇEYAN A 14-11-2026

ROJEVA NAVEND NÛÇEYAN A 14-11-2026
ROJEV
14 mijdar, 2026   02:00
+

Xwendekarên li bajarên Girkê Legê û Rimelanê diyar kir ku ew ê çalakiyên xwe yên ji bo mafê perwerdeya bi zimanê dayikê bidomînin û da zanîn ku ew ê ji daxwazên xwe paşve gav neavêjin û dê xwepêşandanan bidomînin heta ku zimanê kurdî bi destûrî were naskirin. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Welatiyên bajarê Qamişloyê diyar kir ew nikarin mazota zivistanê bikirin û ew di rewşeke bêçare de ne. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Li Hesekê 3 hezar û 569 xebatkarên Şaredariya Gel a Hesekê û yên Saziya Avê ev bûye 3 meh mûçeyê xwe wernegirtine. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Mîhrîcala Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 3‘emîn di roja duyemîn de li bajarê Qamişloyê dewam dike, saet 10.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Komîna Wênexêziyê bi armanca xwedîderketina li ziman çalakiyeke xêzkirina tîpên kurdî li dibistana Zekî Ersozî ya bajarê Qamişloyê li dar dixe, saet 11.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Etîket:

Gotara berê

‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girêdayî ye‘

Nûçeyên Têkildar

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-27-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-27-10-2026

27 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 29-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 29-09-2026

29 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENA NÛÇEYAN A 11-10-2026

ROJEVA NAVENA NÛÇEYAN A 11-10-2026

11 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 25-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 25-09-2026

25 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-28-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-28-10-2026

28 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 17-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 17-10-2026

17 cotmeh, 2026 - 02:00