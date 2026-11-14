Xwendekarên li Girkê Legê: Em ê têkoşîna ji bo zimanê kurdî berdewam bikin ROJEVA NAVEND NÛÇEYAN A 14-11-2026 ‘Rizgarkirina Şengalê serketina gelê bi axa xwe ve girêdayî ye‘ Tirkiye û Qeterê peyman îmze kirin Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî dest pê kir Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn Rêveberiya Tevgerê: Îradeya me ya ji bo çareseriya siyasî ya demokratîk tam e YRK şehadeta gerîlayekî ragihand Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin Tirkiyê topên giran ji Kefercenê kişand lê hebûna leşerkî li Efrîn berdewam dike YBŞ’ê banga yekîtiya êzîdiyan kir Di êrişa Ûkraynayê de 4 kes hatin kuştin Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist Siberoja Rojhilata Navîn û encama şerê DYA-Îranê di medyaya Erebî de