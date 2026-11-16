Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike

Di roja 4‘emîn a Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî atolye û panel li ser mijarên çêkirina fîlman hatin lidarxistin û fîlm hatin pêşandan.

Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike
Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike
Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike
Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike
Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike
Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike
Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike
ÇAND Û HUNER
16 mijdar, 2026   17:42
QAMIŞLO
+

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn ku ji aliyê Komîna Fîlm a Rojava pêk tê, di roja 4‘emîn de didome. Mîhrîcan bi dirûşma “Çîrokên Hevpar, Sînemaya Azad” li Hola Navenda Çand û Hunerê ya Mihemed Şêxo ya bajarê Qamişloyê pêk tê.

Îro jî rûniştina duyemîn a semînera ku duh ji aliyê belgeselçêker Guevara Namer li ser pêvajoya çêkirina belgeselê û ezmûnên xebatê yên di qada navneteweyî de hatibû destpêkirin, li navenda Sîne Jinê berdewam kir.

Li navenda Mihemed Şêxo jî di saet nêzî 11.00‘an de belgefîlmê "To Fetch a Pail of Water" û  di saet 15.00‘an fîlmê «Under the Flags the Sun" hatin pêşandan.

Piştî pêşndana fîlman, panelek li ser ezmûnên çêkirina fîlman ên Komîna Fîlman a Rojava ku ji 2015‘an didomîne, hat lidarxistin. Panelek ji aliyê Mîrzan Bekir ve panelek hat birêvebirin. Damezrînerên komînê Diyar Hiso û Şêro Hindê, endazyarê dengî  Johnny Dokolomanski ê ku li ser fîlmên "Kobanê" û "Berbû " xebitîn, amade bûn.

(bb)


Etîket:

Gotara berê

Meclisa Kongra Star a Hesekê konferansa xwe li dar xist

Nûçeyên Têkildar

Amadekariyên “Festîvala Bazara Sûriyeyê” bi dawî bûn

Amadekariyên “Festîvala Bazara Sûriyeyê” bi dawî bûn

20 îlon, 2026 - 13:15

Pirtûka "Xensa Kurdistan" di Pêşangeha Navneteweyî ya li Beyrûtê de hat pêşandan

Pirtûka "Xensa Kurdistan" di Pêşangeha Navneteweyî ya l...

16 cotmeh, 2026 - 20:24

Fragmana fîlma ‘Heval Kekê Min’ hat weşandin

Fragmana fîlma ‘Heval Kekê Min’ hat weşandin

4 mijdar, 2026 - 06:10

Li Hewlêrê pêşangeha 18‘emîn a pirtûkan dest pê kir

Li Hewlêrê pêşangeha 18‘emîn a pirtûkan dest pê kir

21 cotmeh, 2026 - 20:19

Amadekariyên Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn ketin qonaxa duyemîn

Amadekariyên Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî y...

21 cotmeh, 2026 - 05:15

Mîhrîcana Qamişlo ya Çandî didome

Mîhrîcana Qamişlo ya Çandî didome

19 tebax, 2026 - 22:16