Komîteya Entegrasyonê der barê Zanîngeha Rojava de daxuyanî da

Komîteya Entegrasyonê ragihand ku fakulteyên Zanîngeha Rojava yên di hevyazbariya Wezareta Xwendina Bilind de hatin qebûlkirin niha bi fermî bûne beşek ji Kompleksa Fakulteyên Qamişloyê û bi demkî bi Zanîngeha Furat ve girêdayî ye. Komîteyê destnîşan kir ku xwendekarên xwe ji bo fakulteyên Zanîngeha Rojava (yên di hevyazbariya Wezareta Xwendina Bilind de cih negirtin) tomar kirine, dê îsal neyên qebûlkirin heta ku Zanîngeha Hesekê were avakirin. Her wiha aşkera kir ku ew hevyazbariya serbixwe ya Zanîngeha Rojava qebûl nake.

Komîteya Entegrasyonê der barê Zanîngeha Rojava de daxuyanî da
ROJANE
16 mijdar, 2026   18:33
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Komîteya Entegrasyonê bi daxuyaniyekê ragihand ku bi rêveberiya Zanîngeha Rojava civiya û der barê gelek mijaran de nîqaş pêk anîn.

Komîteyê bal kişand ser van xalan:

"Komîteya Entegrasyonê bi hemahengiyek pêşwext a bi rêveberiya zanîngehê re, bi Desteya Rêveber a Zanîngeha Rojava re civiya da ku xalên jêrîn nîqaş bike û bi cîh bîne:

1. FAKULTE KU JI ALIYÊ WEZARETA XWENDINA BILIND VE HATINE PEJIRANDIN:

Fakulteyên girêdayî Zanîngeha Rojava yên di hevyazbariya Wezareta Xwendina Bilind de cih digirin, wekî fakulteyên fermî girêdayî Kompleksa Fakulteyên Qamişloyê (Kombûna Fakulteyên Qamişloyê) de têne hesibandin. Heya ku Zanîngeha Hesekê were avakirin dê ev fakulte demkî bi Zanîngeha Firat ve girêdayî bin. Serlêdanên ji bo van zanîngehan dê bi rêya linka fermî ya hevyazbariyê ya Wezareta Xwendina Bilind werin pejirandin. Di çend rojên pêş de dê xwendekarên ji hemû parêzgehên Sûriyeyê werin pêşwazîkirin.

2. FAKULTEYÊN DI HEVYAZBARIYA WEZARETÊ DE CIH NEGIRTIN:

Xwendekarên ku di fakulteyên Zanîngeha Rojava (yên di hevyazbariya Wezareta Xwendina Bilind de cih negirtin) xwe tomar kirine, dê ji bo sala heyî ya xwendinê neyên qebûlkirin heya ku Zanîngeha Hesekê were avakirin.

Xwendekarên kevin jî dê heya derçûnê xwendina xwe li gorî mihnacên Rêveberiya Xweser berdewam bikin. Lê di dema heyî de beşên nû yên xwendekaran nayên pêşwazîkirin.

3-DER BARÊ HEVYAZBARIYA SERBIXWE YA ZANÎNGEHA ROJAVA DE:

Hevyazbariya ku Zanîngeha Rojava ji derveyî çarçoveya hevyazbariya Wezareta Xwendina Bilind ragihandiye, ji aliyê wezaretê ve nayê qebûlkirin. Xwendekarên xwe di hevyazbariyê de tomar kirine di sîstema perwerdeya bilind a fermî de nayên qebûlkirin û li derveyî vê sîstemê dimînin.

4-HEVYAZBARIYA DAGIRTINA VALAHIYAN:

Derfet hîna li pêşiya tevahî xwendekaran vekiriye ku xwe ji bo hevyazbariya dagirtina valahiyan a wezaretê serlêdan bikin û li gorî merc û demên diyarkirî xwe tomar bikin.

5-DER BARÊ ZIMANÊ PERWERDEYÊ DE:

Der heqê fakulteyên ku zimanê kurdî wekî zimanê perwerdeyê bikar tînin de, ji bilî fakulteya bijîşkî, xwendekar dê heya derçûnê xwendina xwe bi kurdî bidomînin.

Desteya Rêveber a Serokatiya Zanîngehê Rojava li ser van xalan hatine agahdarkirin da ku li gorî navaroka lihevkirinê kar bike."

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike

Gotara pêşin

Li Gundewarê Şamê gorek komî hat dîtin

Nûçeyên Têkildar

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

Rejîma Îranê kolberek Kurd qatilkir

14 mijdar, 2026 - 15:29

Li Qamişloyê bi boneya 25`ê Mijdarê meş hate lidarxistin

Li Qamişloyê bi boneya 25`ê Mijdarê meş hate lidarxistin

16 mijdar, 2026 - 13:21

Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin

Tevgerên Îsraîlê li Quneytîrayê didomin

14 mijdar, 2026 - 18:36

 Li Şamê kesek hat kuştin

 Li Şamê kesek hat kuştin

15 mijdar, 2026 - 21:59

Dadgeha Dêrikê ji nû ve dest bi kar kir

Dadgeha Dêrikê ji nû ve dest bi kar kir

16 mijdar, 2026 - 14:30

Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê suryankî kir

Saziya Ziman a Suryanî daxwaza fermîkirina zimanê surya...

16 mijdar, 2026 - 14:41