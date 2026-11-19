Panelek bi sernavê `Zagonên dadperwer ji bo jinan ewletir` hate organîzekirin Mîhrîcana Fîlman a Rojava di roja 7’emîn de didome Şehîdên gundê Teqil Beqil bi bîr anîn Bi çalakiyekê daxwaza naskirina zimanî suryanî kirin Li Qamişlo û Dêrikê xwendekar ji bo zimanê kurdî û Zanîngeha Rojava meşiyan Li bajarên herêma Cizîrê çalakiyên 25’ê Mijdarê didomin Li Dirbêsiyê bi boneya 25’ê Mijdarê meş hate lidarxistin Dema Pêşangeha Pirtûkan a Şehîd Herekol diyar bû Li Til Temirê mayinek teqiya, kesek birîndar bû Li Til Temirê jin ji bo 25`ê Mijdarê daketin qadan Li Fransayê biryara girtina 3 jinên ku li Sûriyeyê tevlî DAIŞ`ê bibûn hat dayîn Fikarên li ser vegera şer û guhertina rêkeftinên ewlehiyê li herêmê Şêniyan daxwaz kir ku rêya kembera bajêr bê sererastkirin Şêniyên Dirbêsiyê daxwaza kêmkirina buhayê mazota germkirinê kir