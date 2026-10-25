Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin

Li bajarê Til Temirê Festîvala Mozaîk a Çandî bi beşdariya komên hunerî û folklorî yên ji tevahî pêkhateyên Sûriyeyê hat lidarxistin.

Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin
ÇAND Û HUNER
25 cotmeh, 2026   17:35
HESEKÊ
+

Rêxistina Selam Lilemel (Aştî ji bo Hêviyê) bi hevkariya Rêxistina Actedê Festîvala Mozaîka Çandî li Til Temirê li dar xist. Di festîvalê de komên stranan û govendên folklorîk ên asûrî, ermenî, suryanî, erebî û kurdî pirrengiya çandî ya pêkhateyên herêmê nîşan da. Festîval bi amadebûna xelkê bajêr li hola dêra bajêr hat organîzekirin. 

Berpirsa Rêxistina Selam Lilemel Cîhan Ehmed bixêrhatina amadebûyan kir û behsa pirrengiya çandî û zimanî ya li Til Temirê kir ku pêkhateyên Kurd, Ereb, Suryan, Asur û Ermenî lê dijîn. Cîhan destnîşan kir ku pirrengiya çandî û civakî vî bajarî cuda dike.

Piştre Koma Atra ya Asurî ya Govenda Folklorîk, koma Sayat Nofa, Koma Atsax a Ermenî, Koma Komeleya Rojava, Koma Şehîd Hogir a Navenda Xabûr a Hesekê, Koma Komeleya Çandî ya Suryanî, Koma Mala Çandî ya Erebî, Koma Şoreş a Navenda Çand û Hunerê ya Til Temirê hunerên xwe pêşkêş kirin.

Di dawiyê de hejmarek saziyên civaka sivîl ên Til Temirê ji ber rola wan a xurtkirina nirxên jiyana hevbeş di nava pêkhateyên herêmê de hatin xelatkirin.

(f)


Etîket:

Gotara berê

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

Gotara pêşin

Di êrişên li ser Xezayê de 7 kes hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

Pirtûka "Xensa Kurdistan" di Pêşangeha Navneteweyî ya li Beyrûtê de hat pêşandan

Pirtûka "Xensa Kurdistan" di Pêşangeha Navneteweyî ya l...

16 cotmeh, 2026 - 20:24

Konferansa Sînemaya Rojava îro bi avakirina komîteyek şopandinê bi dawî dibe

Konferansa Sînemaya Rojava îro bi avakirina komîteyek ş...

26 tîrmeh, 2026 - 11:08

Mîhrîcana ku diyarî pakrewanan hat kirin dest pê kir

Mîhrîcana ku diyarî pakrewanan hat kirin dest pê kir

5 îlon, 2026 - 11:12

Konferansa Sînemaya Rojava bi pêşniyaran û hilbijartina komîteya şopandinê bi dawî bû

Konferansa Sînemaya Rojava bi pêşniyaran û hilbijartina...

26 tîrmeh, 2026 - 14:55

Festîvala Mardoutho ya 6’an bi dawî bû

Festîvala Mardoutho ya 6’an bi dawî bû

12 îlon, 2026 - 22:03

Amadekariyên pîrozbahiya sedsaliya Qamişloyê tên kirin

Amadekariyên pîrozbahiya sedsaliya Qamişloyê tên kirin

27 tîrmeh, 2026 - 11:31