Di êrişên li ser Xezayê de 7 kes hatin kuştin

Di bombebaran û topbarana Îsraîlê ya li ser Şerîda Xezayê de 7 kes hatin kuştin.

Di êrişên li ser Xezayê de 7 kes hatin kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
25 cotmeh, 2026   17:59
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî çavkaniyên xwecihî, di êrişên Îsraîlê yên li ser deverên cuda yên Şerîda Xezayê de 7 kes hatin kuştin.

Di êrişa balafirên Îsraîlê ya li derdora Zanîngeha Îslamiyê ya bajarê Xezayê de 4 kes hatin kuştin û hin kes birîndar bûn.

Di êrişa li nêzî herêma pîşesaziyê ya li bajarê Xan Yûnisê yê başûrê Şerîda Xezayê ya ser komeke welatiyan de 2 bira (Ela û Nebîl Ebû Zayid) hatin kuştin. Her wiha di êrişa dronekê ya li ser mezreyekê li Dêr Beleh Hemdan Selman Ebû Umra (33) hat kuştin.

Li başûrê Dêr Belehê jî zaroka bi navê Fatme El Beyok (8) bi guleya artêşa Îsraîlê hat kuştin. Fatme El Beyok ferdê malbatê yê di êrişa 2023’yan a êrişa Îsraîlê li ser Xan Yûnisê de rizgar bûbû, ye.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin

Gotara pêşin

`Divê em li ber fitne û provokasyonan bigirin`

Nûçeyên Têkildar

UNICEF: Li Xezayê tevî agirbestê jî 351 zarok mirine

UNICEF: Li Xezayê tevî agirbestê jî 351 zarok mirine

23 cotmeh, 2026 - 17:37

Rojnameyên Erebî krîzên hemwelatîbûn, koçberî û bandora Îranê nirixand

Rojnameyên Erebî krîzên hemwelatîbûn, koçberî û bandora...

20 cotmeh, 2026 - 09:19

Fransayê qedexeya derketina derve li 4 bajaran ragihand

Fransayê qedexeya derketina derve li 4 bajaran ragihand

19 cotmeh, 2026 - 20:15

Îranê dronek Amerîkayê xist

Îranê dronek Amerîkayê xist

25 cotmeh, 2026 - 15:34

Di şerê Rûsya û Ukraynayê de 6 kes hatin kuştin

Di şerê Rûsya û Ukraynayê de 6 kes hatin kuştin

19 cotmeh, 2026 - 22:56

Berdevkê Hûsiyan: 4 êriş li dijî Erebistana Siûdî hatin kirin

Berdevkê Hûsiyan: 4 êriş li dijî Erebistana Siûdî hatin...

22 cotmeh, 2026 - 17:49