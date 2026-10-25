Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

Siyasetmedar Îlham Ehmed û endama Polîtbûrya YNK‘ê Şehnaz Îbrahîm Ehmed pêvajoya entegrasyonê û rewşa jinan gotûbêj kirin.

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin
ROJANE
25 cotmeh, 2026   17:11
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Siyasetmedar Îlham Ehmed û endama Polîtbûrya Yekitiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK) Şehnaz Îbrahîm Ehmed li Başûrê Kurdistanê hevdîtin kirin. Di hevdîtinê de pêvajoya entegrasyonê û rewşa jinan gotûbêj kirin.

(bb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Îranê dronek Amerîkayê xist

Gotara pêşin

Li Til Temirê Festîvala Mozaîk hat lidarxistin

Nûçeyên Têkildar

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

Îlham Ehmed: Kurdên li Sûriyeyê hebûna xwe ispatkirine

26 cotmeh, 2026 - 13:56

Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin

Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin

26 cotmeh, 2026 - 14:48

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

Heyeta Îmraliyê serdana Baroya Amedê kir

26 cotmeh, 2026 - 14:24

Li Hesekê pevçûn: Çekdarek hat kuştin û 2 birîndar bûn

Li Hesekê pevçûn: Çekdarek hat kuştin û 2 birîndar bûn

24 cotmeh, 2026 - 21:27

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

Li ser rêya Şam û Derayê qeza çêbû

25 cotmeh, 2026 - 09:51

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina nasnameyê bingeh e

Parêzer: Perwerdeya bi zimanê dayikê ji bo parastina na...

25 cotmeh, 2026 - 02:05