Li Dirbêsiyê ajokarên servîsan dev ji kar berdidin

Ajokarên di navbera Dirbêsiyê û Hesekê de dixebitin, 50 hezar lîreyî ji rêwiyan werdigirin lê dîsa nikarin mîna berê bixebitin. Gelek ajokaran dev ji berdaye.

Li Dirbêsiyê ajokarên servîsan dev ji kar berdidin
CIVAK Û JIYAN
11 mijdar, 2026   07:50
HESEKÊ
MÎRAV ÎSO
+

Çûyîn û hatina ajokaran li ser xeta Dirbêsiyê û Hesekê li gorî berê gelekî kêm bûye. 

Mahir Şemdîn yek ji ajokarên li ser xetê dixebite, got: "Ji ber mazot biha ye kirêya rê jî biha ye. Êdî mîna berê erebe li ser xetê naxebitin. Berê ajokaran di hefteyê de 130 lître mazota xizmetguzariyê werdigirt. Niha ji 48 erebeyan tenê nêzî 15 erebe li ser xeta Dirbêsiyê û Hesekê dixebitin. Ajokar neçar in ku lîtreya mazotê bi 17 hezar û 500 lîreyî bikirin. Ji ber vê yekê kirêya rê bûye 50 hezar lîre. Em tenê carekê ji Dirbêsiyê biçin Hesekê û werin, em nêzî 400 hezar lîre xerc dikin. Carinan dibe ku ajokar vala bizivirin. Jixwe çêkirina erebeyê û zeyt jî li ser me ye. Bihabûna mazotê bandorê li tevgera şêniyan jî kiriye. Gelek kes kirêya rê bi wan re nîn e û ji ber wê dev ji karê xwe berdidin."

Mehmûd Şêxmûs jî got: "Berî ku mazot biha bibe û lître bibe bi 17 hezar û 500`î, rewşa me baş bû. Lê em niha di karê xwe de zirarê dibînin. Em nikarin debara jiyana xwe bikin. Em daxwaz dikin ku buhayê mazotê mîna berê be. Barê me û welatiyan sivik bibe. Gelek ajoker ji ber bihabûna mazotê dev ji karê xwe berda û niha li mala xwe bê kar in."

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Platforma Yekitiya Neteweyî ya Jinên Kurd: Bi berpirsiyariya neteweyî tevbigerin!

Gotara pêşin

‘Nakokiyên di navbera partiyan de destkeftiyên Kurdan dixin ber xetereyê’

Nûçeyên Têkildar

Ji ber derengxistina dayîna pereyan cotkar nikarin dest bi çandinê bikin

Ji ber derengxistina dayîna pereyan cotkar nikarin dest...

22 îlon, 2026 - 05:05

Yekitiya Jinên Êzidî ya Rojava Cejna Cimayê pîroz kir

Yekitiya Jinên Êzidî ya Rojava Cejna Cimayê pîroz kir

6 cotmeh, 2026 - 23:41

Komîna Fîlm a Rojava li Qamişloyê dest bi kampanyaya paqijiyê kir

Komîna Fîlm a Rojava li Qamişloyê dest bi kampanyaya pa...

8 mijdar, 2026 - 13:13

Li Efrînê pirsgirêkên aborî û bêkariyê

Li Efrînê pirsgirêkên aborî û bêkariyê

17 cotmeh, 2026 - 06:40

Xebata paqijiyê ya li Kobanê dewam dike

Xebata paqijiyê ya li Kobanê dewam dike

28 tebax, 2026 - 19:48

Li Til Temirê Rojbûna Pêxember hat pîrozkirin

Li Til Temirê Rojbûna Pêxember hat pîrozkirin

29 tebax, 2026 - 23:02