Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir Nêçîrvan Barzanî û Ehmed Şera civiyan Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû Mezlûm Ebdî li Dêrikê bi Hêzên Ewlekariyê re civiya Zext û gefên rejîma Îranê li girtîgeh û derveyî wê didomin Xelkê Til Temirê rê li ber barhilgirên petrolê girt Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya Şiyar Şevger: Em ê têkoşîna şehîdan bi ser bixînin û xwedî li armancên wan derkevin Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn Kongra Star: Tundiya li dijî jinan pirsgirêkeke mirovî û civakî ye