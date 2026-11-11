Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî

Gadi Eisenkot ê ku ji bo avakirina hikumeteke Îsraîlî hatiye erkdarkirin bang li Serokwezîr Benjamin Netanyahu kir ku xwe ji her cure kiryareke ku dibe serokên dezgehên ewlehiyê bixe rewşeke destûrî ya zehmet dûr bigire.

Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
11 mijdar, 2026   22:45
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Gadi Eisenkot ê ku ji bo avakirina hikumeteke Îsraîlî hatiye erkdarkirin, di peyameke ji bo Netanyahu de got: "Dezgehên ewlehiyê nexe nava aloziyên siyasî yên têkildarî mayîna hikumetê." Eisenkot soz da ku di zûtirîn dem de hikumeteke nû ava bike da ku şûna rêveberiya Netanyahu bigire.

Eisenkot ev daxuyanî, piştî sondxwarina endamên nû yên Knessetê û piştî ku Netanyahu banga avakirina hikumeteke yekitiya neteweyî ji bo rûbirûbûna gefên Îranê kir, hatin dayîn.

Netanyahu di axaftina xwe ya li Knessetê de got Îran hewl dide gefên xwe yên nukleerî ji nû ve ava bike û hişyarî da ku dibe zextên navneteweyî çêbibin da ku bidestxistina çekên nukleerî ji aliyê Îranê ve were qebûlkirin û gefên Îranê wekî "gefên hebûnî” bi nav kirin û xwest ku mijarên din werin aliyekî û hikumeteke yekitiya neteweyî were avakirin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

Gotara pêşin

Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû

Nûçeyên Têkildar

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

Rûsyayê êrişên berfereh li dijî Ukraynayê pêk anîn

8 mijdar, 2026 - 10:17

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li kolanan dikin

Li Fransayê bi sed hezaran kes amadekariyên daketin li ...

5 mijdar, 2026 - 13:27

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

6 mijdar, 2026 - 19:55

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

8 mijdar, 2026 - 23:27

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji bo nav Xezayê tên kirin

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji ...

9 mijdar, 2026 - 12:25

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

8 mijdar, 2026 - 19:59