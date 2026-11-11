Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza

Li ser rêya Balafirgeha Navneteweyî ya Şamê wesayîtekê qeza kir, di encamê de mirî û birîndar hene.

Li ser rêya Balafirgeha Şamê qeza
ROJANE
11 mijdar, 2026   20:50
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li ser rêya Balafirgeha Navneteweyî ya Şamê wesayîteke rêwiyan û erebeyekê li hev qelibîn, di encamê de hejmarek kes mirin û hin jî birîndar bûn.

Çavkaniyên xwecihî diyar kir ku ji ber qezaya trafîkê qurbanî û birîndarî çêbûn, birîndar rakirin nexweşxaneyan. Lê hejmara dawî hîna zelal nebûye.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Îsraîlê derdora Bendava Mentere ya Quneytîrayê topbaran kir

Nûçeyên Têkildar

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyas...

10 mijdar, 2026 - 13:47

Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya bi zimanê kurdî kirin

Li Girkê Legê û Rimêlan xwendekaran daxwaza perwerdeya ...

10 mijdar, 2026 - 13:15

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Pa...

11 mijdar, 2026 - 15:04

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê mafê me ye

Xwendekarên Girkê Legê: Perwerdeya bi zimanê dayikê maf...

11 mijdar, 2026 - 02:35

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê k...

8 mijdar, 2026 - 23:44

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

7 meh e karmendên Stasyona Elok bê mûçe ne

11 mijdar, 2026 - 11:54