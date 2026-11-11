Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû

Di pevçûna navbera 2 kesan li bajarê Cerablusê yê rojhilatê Helebê de kesek birîndar bû.

Li gundewarê Helebê di pevçûnekê de kesek birîndar bû
ROJANE
11 mijdar, 2026   23:01
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), di navbera 2 pismamên ji bajarê Cerablusê yê rojhilatê Helebê de li ser paşxaneya nakokiyan, kesek birîndar bû.

Di 8’ê Mijdarê de, di encamên pevçûn û bikaranîna çekan de ji hêla ferdên 2 malbatan li taxa Amîriye ya Helebê ve kuştî û birîndarî çêbûn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî

Nûçeyên Têkildar

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

Li Derayê ji ber teqîna mayînekê 2 zarok birîndar bûn

11 mijdar, 2026 - 14:31

Li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman hatin rûxandin 

Li Kerkûkê 3 cihên ku çeteyên DAIŞ`ê lê diman hatin rûx...

11 mijdar, 2026 - 13:16

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

Tevgerên Îsraîlê li Quneytrayê didomin

8 mijdar, 2026 - 19:38

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê kirin

Bi dronan êrişî qada gazê ya Kormorê ya li Silêmaniyê k...

8 mijdar, 2026 - 23:44

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Partiyê re civiya

Serokê Meclisa Tirkiyeyê Numan Kurtulmuş bi koma DEM Pa...

11 mijdar, 2026 - 15:04

Li Îlamê lehî rabû 

Li Îlamê lehî rabû 

9 mijdar, 2026 - 14:12