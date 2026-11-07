Hawar News Agency Plan – 7 November 2026

Hawar News Agency Plan – 7 November 2026
DAILY
7 November, 2026   02:00
+

Residents of villages in the Alyan area, rural Jal Agha, have expressed concern over rising hate speech and deteriorating economic conditions, warning of their impact on civil peace and social cohesion. They called on all communities to stand together and urged the transitional government to fulfil its responsibilities in protecting citizens and improving their living conditions. (Photos and video attached)

The first padel court in the Syrian Jazira has opened at Club Padel Smash, introducing a new sport to the area and giving young people an opportunity to try an activity that combines physical exercise, skill and social interaction. (Photos and video attached)

Despite the Jazira's agricultural wealth, raw materials and human resources, local industries continue to face challenges, including high production costs and difficulties with supply and marketing. Meanwhile, factories and industrial projects in the region are seeking to expand production, meet market demand and create job opportunities for local residents, boosting economic activity and reducing reliance on imported products. (Photos and video attached)

Researcher Dina Yacoub says that Gadi Eisenkot does not fully share Netanyahu's approach and should not necessarily be viewed as more militaristic or more inclined towards war. She argues that the difference between them lies in how they manage confrontations and use military and diplomatic tools, rather than in their fundamental Israeli security and strategic objectives. Her assessment examines the extent of change in Israel's foreign policy. (Photos attached)

ANHA

Tags:

Previous Article

Syrian diplomat rules out immediate military deployment in Saudi Arabia

Related News

Hawar News Agency Plan – 15 October 2026

Hawar News Agency Plan – 15 October 2026

15 October, 2026 - 02:00

Hawar News Agency Plan — October 4, 2026

Hawar News Agency Plan — October 4, 2026

4 October, 2026 - 02:00

Hawar News Agency Plan – September 26, 2026

Hawar News Agency Plan – September 26, 2026

26 September, 2026 - 02:00

Hawar News Agency Plan – October 3, 2026

Hawar News Agency Plan – October 3, 2026

3 October, 2026 - 02:00

Hawar News Agency Plan – October 20, 2026

Hawar News Agency Plan – October 20, 2026

20 October, 2026 - 02:00

Hawar News Agency Plan – 10 October 2026

Hawar News Agency Plan – 10 October 2026

10 October, 2026 - 02:00