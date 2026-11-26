Explosive device targets internal security vehicle in Deir ez-Zor Jazira and Kobani Residents mark 48th anniversary of PKK Civilian killed in attack on security patrol in Hasakah Israeli forces set up checkpoint in Quneitra Countryside Celebrations Held in Tal Tamr, Zerghan, Derbasiyah marking anniversary of PKK's founding Afrin dialogue session discusses residents’ demands Residents of Kobani celebrate November 27th DEM Party delegation meets with Bahçeli Ilham Ahmed appointed to People’s Council Amuda marks 48th anniversary of PKK's founding Rojava parties back South Kurdistan’s constitutional rights 5 attacks attributed to ISIS in Syria amid public display of its symbols Kurdish parties in Rojava meet to discuss situation in S. Kurdistan Kurdish issues, civil, legal rights raised before European Parliament