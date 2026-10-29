Hawar News Agency Plan – 29 October 2026

Hawar News Agency Plan – 29 October 2026
DAILY
29 October, 2026   02:00
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Mazkin Hasan, an academic and member of the Kurdish Language Research Center at Rojava University, responded to the Transitional Government’s Ministry of Higher Education decision regarding Rojava and Kobani universities. She said, “This decision resembles the Arab Belt policy and does not take the region’s identity into account. We will not stop until we achieve our rights.” (Photos and video attached.)

Farmers in al-Qusayr and its countryside are calling for the area’s grain silo to be included in rehabilitation plans to reduce the cost of transporting wheat to the Shinshar center and make use of facilities that can be repaired. Their demands come as the Syrian General Grain Corporation prepares for the 2027 season and announces projects to increase storage capacity.

Women in Çil Axa are calling for linguistic and cultural pluralism to be enshrined in Syria’s new constitution. They stressed that recognizing the rights of all components, particularly the Kurdish people, and granting Kurdish official language status alongside Arabic would guarantee equality and strengthen coexistence. (Photos and video attached.)

Residents of Derik are calling for those who attacked displaced residents returning to their homes in Girê Spî to be held accountable. They condemned the violations, stressing that such attempts seek to undermine peaceful coexistence and target the rights of the region’s communities. (Photos and video attached.)

Rising diesel prices have increased living and transportation costs in Kobani, prompting residents to call for price reductions to help them meet their daily needs and secure heating fuel ahead of winter. (Photos and video attached.)

The Social and Developmental Services Foundation for Women will hold a discussion seminar in Hasakah under the title “No Stray Bullets at Any Occasion,” at 10:00. (Photos and video attached.)

The Kongra Star movement will hold conferences in Çil Axa and Garkê Legê to discuss its organizational situation, review its activities, and develop a work plan for the coming period, at 10:00. (Photos and video attached.)

The Council of Martyrs’ Families in Qamishlo will hold a funeral ceremony for two martyrs at the Delil Sarokhan Martyrs’ Cemetery, at 16:00. (Photos and video attached.).

ANHA

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