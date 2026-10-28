2 Syrian Defense Ministry personnel killed by unidentified gunmen in Idlib

Two Syrian Defense Ministry personnel were shot dead by unidentified gunmen in the town of al-Fu’ah in the Idlib countryside, amid uncertainty over the circumstances of the incident, the identities of the perpetrators, and the party responsible for the attack.

2 Syrian Defense Ministry personnel killed by unidentified gunmen in Idlib
NEWS
28 October, 2026   23:06
NEWS DESK
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Two Syrian Defense Ministry personnel were killed  after being targeted by unidentified gunmen in the town of al-Fu’ah in the Idlib countryside, according to the Syrian Observatory for Human Rights.

The Observatory said one of the victims was from Idlib province, while the other was from the city of al-Rastan. It added that no confirmed information was yet available regarding the circumstances of the incident, the identities of the perpetrators, or the party behind the attack.

On October 21, another Defense Ministry member from the town of Otaya in the Eastern Ghouta area of the Damascus countryside was assassinated by unidentified gunmen in an incident whose circumstances remain unclear.

ANHA

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