Hawar News Agency Plan – 1 November 2026

Hawar News Agency Plan – 1 November 2026
DAILY
1 November, 2026   02:00
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A member of the Central Committee of the Kurdish Left Party in Syria stressed that Syria’s future depends on guaranteeing freedom of political activity and enacting a law regulating the work of political parties and forces. He emphasized the need for constitutional guarantees to protect their rights and ensure the participation of all components in building a democratic, pluralistic state, free from exclusion and marginalization. (Photos and video attached.)

Libraries in Qamishlo are maintaining book prices despite rising printing, production and import costs. Some are selling books below cost to keep them affordable for readers and encourage a reading culture amid declining purchasing power and rising living costs. (Photos and video attached.)

A young man from Amuda has turned his passion for wood carving into an artistic craft. He established his own workshop and began producing handmade wooden pieces and decorations, seeking to develop his skills and create items that combine artistic design with customers’ needs. (Photos and video attached.)

The region is undergoing political and security realignment amid the Israeli elections and their implications for future policies toward Palestinians, as well as border tensions between Jordan and Syria. Analysts have warned of the potential repercussions of a US-Iranian confrontation on Lebanon, calling for a reassessment of military options amid escalating regional disputes and shifting alliances between Turkey, Azerbaijan and Israel.

On the 12th anniversary of World Kobani Solidarity Day, cities across Rojava will host various events and issue statements at 11:00 a.m. (Photos and video attached.)

ANHA

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