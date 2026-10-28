French Gunman killed, civilian injured in security clashes in Idlib

A French gunman was killed and a Syrian civilian was injured in a clash between Internal Security Forces and an armed group in the northern countryside of Idlib.

French Gunman killed, civilian injured in security clashes in Idlib
WORLD-Middle East
28 October, 2026   21:10
NEWS DESK
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A gunman holding French citizenship was killed and a Syrian civilian was injured in a clash between an Internal Security Forces patrol and an armed group that had left the “French Camp” and headed toward the city of Harem in the northern countryside of Idlib.

The Idlib Internal Security Command said that “one of its patrols spotted an armed group leaving the camp and heading toward the Harem area, in violation of the agreement stipulating that weapons must not be taken outside the camp.”

It added that “members of the group opened fire on the security force as it moved to pursue and detain them, prompting patrol members to return fire at the sources of the gunfire.”

a.k

ANHA

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