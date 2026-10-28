Israeli forces release young nan in Quneitra countryside

Israeli forces have released a young man detained in the village of Abu Madhra in the Quneitra countryside, as two Israeli military patrols made incursions into separate areas of the governorate.

Israeli forces release young nan in Quneitra countryside
NEWS
28 October, 2026   22:44
NEWS DESK
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Israeli forces released a young man they had detained during an incursion into the village of Abu Madhra in the Quneitra countryside. No further information was available about the circumstances of his detention or release, according to the Syrian Observatory for Human Rights.

Meanwhile, two Israeli military patrols made incursions into the Quneitra countryside earlier today. The first, consisting of seven vehicles, advanced west of the village of Majduliya, while the second entered the town of al-Mushayrifah and continued toward Tal Kroum, reaching the outskirts of Zubaydah.

ANHA

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