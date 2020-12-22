قسد تتصدى لهجوم على المشيرفة وتقضي على 7 مرتزقة

وشن المرتزقة، ليلة أمس، هجومًا عنيفًا على قرية المشيرفة شرق مركز ناحية عين عيسى 2كم، وتصدت قوات سوريا الديمقراطية للهجوم.

وكشفت قوات سوريا الديمقراطية عبر بيان أصدرته، اليوم، عن نتائج مواجهات ليلة أمس.

وجاء في نص البيان:

"إلى الرأي العام:

زاد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من وتيرة هجماتهم على ناحية عين عيسى، حيث المنطقة تتعرض لقصف متواصل ومترافق مع تحليق للطائرات المُسيّرة.

شنّ المرتزقة الكثير من الهجمات على ريف ناحية عين عيسى، لكن قواتنا تصدت لهم وردّتهم على أعقابهم.

وليلة أمس، هاجم المرتزقة قرية المشيرفة من عدة جهات، وتصدت قواتنا للهجوم، واندلعت مواجهات قوية، أسفرت عن مقتل 7 مرتزقة وإصابة 3 آخرين.

(م)