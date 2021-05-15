مقتل 13 مرتزقًا من داعش بغارات روسية على البادية

وتواصل المقاتلات الروسية عملياتها ضمن البادية السورية، محاولةً الحد من تحركات مرتزقة داعش المنتشرين على مساحات واسعة من البادية، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية عشرات الضربات الجوية منذ مساء أمس وحتى الآن، مستهدفة كهوف ومناطق أخرى في كل من محيط جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، ومحاور في ريف حماة الشرقي ولاسيما محيط أثريا، بالإضافة لبادية حمص الشرقية.

وبذلك يرتفع تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية خلال 48 ساعة الفائتة، إلى نحو 180 غارة، تسببت بسقوط خسائر بشرية ومادية، إذ تأكد مقتل 13 من مرتزقة داعش بالإضافة لتدمير آليات.

وبذلك بلغت حصيلة القتلى خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/ آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقًا لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1423 قتيلًا من قوات حكومة دمشق والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة إلى 149 من المجموعات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لمرتزقة داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

كما وثّق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات المرتزقة، فيما وثق كذلك مقتل 950 من مرتزقة داعش خلال الفترة ذاتها.

(ش ع)