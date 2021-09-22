دخلت حملة "حان وقت الحرية"، المطالِبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان عامها الثاني، والتي أُطلقت من قبل منظومة المجتمع الكردستاني، ونُظمت ضمنها سلسلة من الفعاليات المختلفة في معظم المناطق بمشاركة كافة مكوناتها.

وتهدف الحملة إلى تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً من سجن إمرالي، حيث تطبق دولة الاحتلال التركي ضده عزلة مشددة ، إذ جرى آخر لقاء معه من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019.

عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، نداء صالح، بينت لوكالتنا، أن فكر القائد عبد الله أوجلان ومشروعه الأمة الديمقراطية، أوجعت أعداء المجتمع المتحرر، والدول القوموية والرأسمالية، وهذا ما يتضح من تشديد العزلة على القائد أوجلان في سجن إمرالي.

وقالت: "شددت العزلة بحق القائد أوجلان من قبل الاحتلال التركي، عندما لاقى المشروع صدىً عالمياً وإيجابياً، وتحول القائد من قائد لقضية كردية إلى قائد أممي، الذي يعتمد في فكره إلى الوصول لحرية الشعوب التوّاقة للحرية".

ونُظّم خلال العام - منذ إطلاق الحملة - الكثير من الفعاليات المختلفة على امتداد أجزاء كردستان الأربعة، والدول التي يتواجد فيها الكرد، من أجل توسيع نطاق الحملة المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

وعن سلسلة الفعاليات القائمة ضمن الحملة، بيّنت نداء صالح بأنهن في مؤتمر ستار قُمنَ بالعديد من الفعاليات، والاجتماعات الموسعة للأهالي والنساء بشكل خاص، وعرضن أفلاماً وثائقية وألقين محاضرات على مستوى شمال وشرق سوريا.

وحققت الحملة نتائج إيجابية، بحسب عضوة منسقية مؤتمر ستار نداء صالح، في أوساط الشبيبة والمرأة على وجه الخصوص، وقالت: "المرأة والشبيبة كانوا الركيزة الأساسية التي صبّ عليها القائد اهتمامه، لذلك كانوا الركيزة الأساسية في ثورة روج آفا. وهذا ما لاحظناه عندما لاقت الحملة صدىً إيجابياً لديهم".

وأشارت نداء صالح بأنهن مستمرات في فعالياتهنّ ضمن حملة "حان وقت الحرية"، وسيكثّفن من نشاطاتهنّ، مؤكدةً "خلال المرحلة القادمة ستكون هناك مسيرات، وندوات حوارية مع شخصيات معروفة ذات طابع سياسي واجتماعي، وكذلك لأحزاب سياسية، للتعريف بفكر القائد، والسعي للوصول إلى حريته الجسدية".

وناشدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، نداء صالح، في ختام حديثها، كافة النساء بالانضمام إلى حملة "حان وقت الحرية"، لنشر فكر القائد على أوسع نطاق، والتعريف بمشروعه الرامي إلى حرية المرأة والمجتمع.

(أ م)

ANHA