​​​​​​​مصر تحتضن قمة دولية على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس

تستضيف مصر، اليوم، قمة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس تشارك فيها دول عربية وغربية، لكن تغيب عنها الولايات المتحدة التي تعد حليفة رئيسة لإسرائيل.

ومن المزمع أن يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة في العاشرة من صباح اليوم (07:00 بتوقيت غرينتش).

ودعت مصر في الـ 15 من الشهر الجاري، إلى عقد "قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية"، حسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.

وستجمع قمة القاهرة للسلام، عدة رؤساء دول وحكومات من دول عربية وأوروبية بالإضافة إلى وزراء خارجية.

وقالت الصين إن مبعوثها المعني بقضايا الشرق الأوسط تشاي جيون سيحضر القمة، بينما أعلنت روسيا أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف سيمثلها.

ولم تقل مصر شيئاً يذكر حول أهداف القمة أكثر من بيان صادر الأحد الماضي عن الرئاسة المصرية مفاده أن القمة ستشمل آخر المستجدات فيما يتعلق بالأزمة في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.

وقال مصدر أوروبي "ما من فكرة عامة محددة لدى المشاركين حتى الآن. ما يزال الكثير محل تغيير".

ولن يحضر المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يحضر قمة السلام، وستحضر وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا القمة.

وذكر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن مباحثات جرت حول إعلان مشترك للقمة، لكن لا تزال ثمة "خلافات"، لذلك لم يتضح ما إذا كانوا سيصدرون نصاً في النهاية.

وقال المسؤول إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعتزمان الذهاب إلى القاهرة، لكنهما سيسابقان الزمن للوصول إلى هناك في الوقت المناسب، إذ إن كليهما كان في واشنطن الجمعة لحضور قمة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

(م ش)