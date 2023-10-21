​​​​​​​حماس: نعمل مع وسطاء لإغلاق ملف المدنيين المحتجزين

قال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة، في بيان إنهم أطلقوا سراح محتجزتين أميركيتين، أم وابنتها، لدواعٍ إنسانية.

وقالت بدورها إسرائيل أمس إن حماس أطلقت سراح محتجزتين اختطفتا خلال عملية السابع من تشرين الأول.

وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء نيابة عن المنسق الإسرائيلي المعني بالرهائن والمفقودين غال هيرش، أن جوديث وناتالي رعنان في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل بعد أن استقبلهما هيرش بالقرب من حدود غزة مع قوات من الجيش وقوات أمنية.

وأضاف البيان إنهما اختطفتا من تجمّع ناحل عوز السكني القريب من سياج غزة.

قال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة رويترز لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس إن إطلاق سراح أميركيتين من غزة يوم الجمعة كان "خطوة أولى والمناقشات مستمرة من أجل إطلاق سراح المزيد".

وقالت حماس إنها تعمل مع "جميع الوسطاء لتنفيذ قرار الحركة بإغلاق ملف المدنيين في حال توفرت الظروف الأمنية المناسبة".

(م ش)