4 إصابات في استهداف الدفاع الوطني لأبناء قبيلة الجبور

وثقت وكالتنا، نقلاً عن سجلات مشافي مدينة الحسكة، إصابة 4 أشخاص من أبناء قبيلة الجبور وصلوا للمشفى دفعة واحدة، على إثر الاشتباك الأخير الذي وقع بالقرب من حاجز أمن الدولة في المدينة، وجراء الاستهداف الأخير لمرتزقة الدفاع الوطني لخيمة اعتصام أبناء القبيلة في حي تل الحجر بالمدينة.

وحسب سجلات المشافي، المصابون الـ4 هم كل من "خلف حميد محمد 52 عاماً، إصابته في الظهر، نايف فايز المسلط 45 عاماً، إصابته في الورك، أحمد عواد المحمد 48 عاماً، إصابته في ساقه اليمنى، عبد الله أحمد العبد الله 25 عاماً، إصابته في فخذه اليمنى".

وجاء كل ذلك إثر اعتداء قائد مرتزقة الدفاع الوطني ومرتزقته على أحد وجهاء قبيلة الجبور، الأمر الذي أثار سخط أبناء القبيلة الذين تجمعوا في محيط المربع الأمني في المدينة، وباتوا يطالبون بعزله، وحل المرتزقة بشكل نهائي.

وأمهلت مرتين قبيلة الجبور، قوات حكومة دمشق ومسؤولين حكوميين فيها، لتلبية مطالب القبيلة بحل مرتزقة الدفاع الوطني ومحاسبة قائدهم في دمشق عقب ترحيله من المنطقة.

وقبل قليل، قال وجهاء من قبيلة الجبور في مدينة الحسكة بشمال وشرق سوريا، إنه تم إمهال قوات حكومة دمشق ومسؤوليها حتى صباح يوم غد كموعد أخير لحل مرتزقة الدفاع الوطني في المنطقة.

(أ م)

ANHA