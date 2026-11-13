مخطط وكالة أنباء هاوار 13-11-2026

مخطط وكالة أنباء هاوار 13-11-2026
مخطط
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   02:00
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- أكد دجلة عنتر، نجل الكاتب والمفكر موسى عنتر، أهمية حماية اللغة الكردية وضمان التعليم بها، مشدداً على أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل ترتبط بإنسانية الإنسان وهويته، وأن الحفاظ عليها يتطلب امتلاكها واستخدامها ونقلها إلى الأجيال القادمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يثير تراكم النفايات في شوارع الحسكة وحدائقها ومحيط مدارسها شكاوى السكان، فيما عزت دائرة النظافة المشكلة إلى إلغاء الوردية المسائية وأعطال الآليات ونقص العمال، وتطالب بإعادة تفعيل الوردية وتعزيز الإمكانات. (مرفق بالصور والفيديو).

- تواجه الأسر السورية صعوبات في تأمين التدفئة مع ارتفاع أسعار المدافئ والمحروقات وتراجع القدرة الشرائية، فيما تتجه عائلات إلى إصلاح مدافئها القديمة أو استخدام مخلفات زراعية بديلة، في وقت يحتاج فيه أكثر من 2.4 مليون شخص إلى مساعدات شتوية، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

- حذّر شيوخ عشائر ومواطنون في مدينة تربه سبيه من محاولات بث خطاب الكراهية وإثارة الفوضى بين مكونات محافظة الحسكة، مؤكدين تمسكهم بالتعايش والتلاحم بين الكرد والعرب والسريان وسائر القوميات، داعين إلى اليقظة وعدم السماح لأي مجموعات بزعزعة أمن المنطقة وضرب أخوة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتواصل في مدينة قامشلو وريفها الجهود الرامية لتجهيز المدارس وتأمين مستلزماتها الأساسية وخاصة المقاعد الدراسية الذي يبرز في أولوية المستلزمات المدرسية وسط حاجة المدارس لتأمين آلاف المقاعد الدراسية في ظل غياب الدعم الحكومي. (مرفق بالصور والفيديو).

- يواجه الموسم الزراعي الخريفي في محافظة الحسكة، تحديات غير مسبوقة تكاد تعصف بالقطاع الزراعي بأكمله، ومع حلول توقيت الفلاحة الخريفية وتجهيز الأراضي للزراعة يقف المزارعون عاجزين عن بدء العمل. (مرفق بالصور والفيديو).

- مع حلول فصل الشتاء، يواجه أهالي كوباني صعوبات وأزمات معيشية كبيرة. ويشتكي المواطنون من الغلاء الكبير في أسعار المازوت ونقصه، الأمر الذي يخلق عقبات كبيرة أمام تأمين التدفئة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنطلق فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس الذي ينظمه كومين فيلم روج آفا في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة 17:00. (مرفق بالصور والفيديو).

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