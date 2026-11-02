مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني

تتواصل في مدينة كوباني فعاليات مهرجان "آرين جدائل السلام" بدورته الرابعة، وسط حضور شعبي ومشاركة فنانين ومسرحيين من أجزاء كردستان الأربعة، وتقديم فرقة كوباني عرضاً مسرحياً بعنوان "الطريق نحو الأعماق".

مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
مهرجان "آرين جدائل السلام" يواصل فعالياته لليوم الرابع في كوباني
الثقافة والفن
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   17:22
كوباني
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 تتواصل في مدينة كوباني فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "آرين جدائل السلام" في يومها الرابع، بحضور المئات من أهالي المدينة.

وشهد اليوم الرابع تقديم فرقة كوباني المسرحية العرض المسرحي "الطريق نحو الأعماق".

ووصل اليوم إلى كوباني أربعة ضيوف من شمال كردستان من المختصين بالمسرح، إلى جانب فنانين من أجزاء كردستان الأربعة، للمشاركة في المهرجان، وحضروا العرض الذي قدّمته فرقة كوباني.

ويُنظَّم المهرجان من قبل مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني وحركة الثقافة والفن في ميزوبوتاميا TEV-ÇAN))، تحت شعار "من كل مدينة حكاية، ومن كل قلب رواية".

وفي ختام فعاليات اليوم، عُرضت رسائل تهنئة من مسرحيين من أجزاء كردستان الأربعة، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة من المهرجان.

(ف)

ANHA


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