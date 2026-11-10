أمطار الخريف تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية بتحسين الإنتاج وإحياء المراعي

أثار هطول أمطار الخريف ارتياحاً لدى الفلاحين ومربي الماشية، لما تحمله من فوائد للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، عبر زيادة رطوبة التربة وتهيئة الأراضي لزراعة المحاصيل الشتوية، والمساهمة في إنبات الأعشاب وتجدد المراعي الطبيعية، بما يوفر مصادر غذاء للماشية ويخفف تكاليف شراء الأعلاف، وسط آمال باستمرار الهطولات وتحسن الموسم الزراعي والرعوي.

أمطار الخريف تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية بتحسين الإنتاج وإحياء المراعي
أمطار الخريف تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية بتحسين الإنتاج وإحياء المراعي
أمطار الخريف تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية بتحسين الإنتاج وإحياء المراعي
أمطار الخريف تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية بتحسين الإنتاج وإحياء المراعي
أمطار الخريف تنعش آمال الفلاحين ومربي الماشية بتحسين الإنتاج وإحياء المراعي
المجتمع والحياة
الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026   07:45
قامشلو
عباس خلف
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تكتسب أمطار الخريف أهمية خاصة للقطاع الزراعي، إذ تسهم رطوبة التربة الناتجة عنها في توفير الظروف الملائمة لزراعة المحاصيل الشتوية، وفي مقدمتها القمح والشعير، كما تساعد على تهيئة الحقول للموسم الزراعي الجديد، وتوفر رياً طبيعياً للأراضي الزراعية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ظروف الزراعة ونمو المحاصيل.

وفي هذا السياق، يرى خبراء زراعيون أن هطول الأمطار خلال هذه الفترة يؤدي دوراً أساسياً في تحسين حالة التربة وزيادة مخزونها من الرطوبة، بما يساعد الفلاحين على الاستعداد لزراعة الموسم الشتوي، فضلاً عن مساهمته في تحسين الظروف الطبيعية اللازمة لنمو النباتات.

ولا تقتصر أهمية أمطار الخريف على الزراعة، بل تمتد إلى قطاع تربية الماشية، إذ تساعد رطوبة الأرض على إنبات الأعشاب والنباتات الطبيعية وتجدد المروج والمراعي، ما يوفر مصادر غذاء إضافية للأغنام والماشية ويحسن فرص الرعي في المناطق الطبيعية.

كما يسهم تحسن المراعي في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العائلات التي تعتمد على تربية المواشي، من خلال تقليل الحاجة إلى شراء الأعلاف وتكاليف تأمين الغذاء للحيوانات، الأمر الذي يدعم مصادر دخل هذه العائلات ويحسن ظروف عملها خلال الموسم.

وفي المقابل، يحذر مختصون من أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى تجمع المياه داخل الحقول وحدوث السيول، فضلاً عن ارتفاع مستويات الرطوبة في مناطق الرعي، وهي عوامل قد تلحق أضراراً بالماشية وتؤثر على ظروف تربيتها، ما يستدعي من المربين الانتباه إلى أماكن الرعي واختيار المواقع المناسبة لتجنب الأضرار المحتملة.

ويأمل الفلاحون ومربو الماشية أن يستمر هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إنعاش الأراضي الزراعية، وتحسين إنتاج المحاصيل الشتوية، وإثراء المراعي الطبيعية، وتعزيز فرص الرعي.

وتأتي أهمية الأمطار في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الزراعي، ولا سيما بعد رفع الحكومة الانتقالية السورية سعر لتر المازوت إلى 17,500 ليرة سورية (بالعملة القديمة)، مع غياب الدعم المخصص للمزارعين، ما يزيد من تكاليف تشغيل الآليات الزراعية وتشغيل مضخات الري، ويضاعف الأعباء المالية على الفلاحين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي هذا السياق، تكتسب أمطار الخريف أهمية إضافية، إذ توفر رياً طبيعياً للأراضي وتخفف اعتماد المزارعين على المحروقات في سقاية المحاصيل، ما يجعل استمرار الهطولات عاملاً مهماً في الحد من الأعباء الاقتصادية وتأمين ظروف أفضل للموسم الزراعي.

(ح)

ANHA


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