طلبة قامشلو يتظاهرون رفضاً لحصر تدريس الكردية بثلاث حصص

تظاهر طلبة مدينة قامشلو تنديداً بحصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط، ودعوا لحماية حقوق اللغة الكردية وضمان تدريسها.

طلبة قامشلو يتظاهرون رفضاً لحصر تدريس الكردية بثلاث حصص
طلبة قامشلو يتظاهرون رفضاً لحصر تدريس الكردية بثلاث حصص
طلبة قامشلو يتظاهرون رفضاً لحصر تدريس الكردية بثلاث حصص
طلبة قامشلو يتظاهرون رفضاً لحصر تدريس الكردية بثلاث حصص
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   10:50
قامشلو
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نظم عدد من طلبة المدارس في مدينة قامشلو، اليوم، مظاهرة احتجاجية رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية القاضي بحصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعية فقط.

وانطلقت المظاهرة من دوار أوصمان صبري وصولاً إلى مبنى مديرية التربية في وسط المدينة، حيث رفع الطلبة شعارات تطالب بإلغاء القرار وتعديله، مؤكدين رفضهم لتقليص حضور لغتهم الأم في المناهج التعليمية.

وأكد المشاركون أن القرار يمثل إقصاءً للغة الكردية، مطالبين بتدريس المناهج باللغة الكردية والاعتراف الدستوري بها كلغة رسمية في البلاد.

واختتمت المظاهرة بترديد شعارات تدعو إلى حماية حقوق اللغة الكردية وضمان تدريسها.

ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة فعاليات احتجاجية شهدتها مدينتا قامشلو والحسكة منذ أواخر شهر آب الماضي، عقب صدور قرار وزارة التربية، حيث نُظمت مظاهرات ووقفات وأُصدرت بيانات منددة بالقرار.

وطالب المحتجون خلال تلك الفعاليات بإدراج اللغة الكردية في الحياة المؤسساتية والعامة، والسماح باستخدامها في الوثائق الرسمية، واعتمادها دستورياً.

(م ن/م)

ANHA


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