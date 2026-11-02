تحضيرات لإطلاق القافلة السابعة لمهجري سري كانيه إلى مناطقهم الأصلية

تجري مفوضية اللاجئين زيارات ميدانية لمراكز إيواء مهجري سري كانيه بالحسكة، تمهيداً لاستئناف الرحلة السابعة للعودة إلى مناطقها الأصلية بعد أسبوعين من التوقف.

تحضيرات لإطلاق القافلة السابعة لمهجري سري كانيه إلى مناطقهم الأصلية
خبر
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   11:04
الحسكة
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أفادت لجنة مهجري سري كانيه لوكالتنا، بأن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجري زيارات ميدانية إلى مراكز الإيواء في مدينة الحسكة، والتي تضم مهجري سري كانيه وريفها، وذلك في إطار التحضيرات والتقييمات المتعلقة باستئناف رحلات العودة إلى المناطق الأصلية.

وبحسب اللجنة، من المرتقب أن تجري المفوضية زيارةً إلى مخيم سري كانيه (الطلائع) أيضاً، بهدف استكمال تقييماتها والاطلاع على أوضاع المهجرين، تمهيداً لانطلاق الرحلة السابعة باتجاه مناطقهم الأصلية.

وتأتي هذه التحركات بعد مرور أسبوعين على توقيف قوافل العودة باتجاه مناطق المهجرين الأصلية، وسط تفاقم المعاناة ضمن مراكز الإيواء.

(د ا/أ ب)

ANHA

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