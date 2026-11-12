Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê Trump: Hewcedariya DYA’yê bi rêkeftina ligel Îranê nîn e SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne 3 kes ji ber teqîna mayînan birîndar bûn Karwanê koçberên Serêkaniyê gihişt warê xwe Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin ‘Kesên êrişî xwendekaran kir divê werin cezakirin` Xwendekaran banga xwedîderketina li perwerdeya kurdî kir Bafil Talebanî: PDK’ê bêrêzî li parlamentoyê kir Bi boneya 25`ê Mijdarê li Tirbespiyê civînek pêk anîn