Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin

Şêniyên Hesekê anî ziman ku mazota zivistanê hîna nehatiye belavkirin û ji sedî 75 derfeta malbatan nîne ku mazotê bikirin.

Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
Sermayê dest pê kir, lê hîna mazot nehatiye belavkirin
CIVAK Û JIYAN
16 mijdar, 2026   06:25
HESEKÊ
+

Sermayê dest pê kir û hîna mazot nehatiye belavkirin. Li gorî nêrîna şêniyên Hesekê ji sedî 75 malbat dê nikarbin mazota zivistanê bikirin. Lîtreya mazotê bi 17 hezar û 500`ye. Malbatên ku mazota zivistanê kirîne jî wan ji bazarê bi bihayê 17 hezar û 500 kirîn. 

DERFETA WELATIYAN NÎNE KU BIKIRIN

Ehmed Hac Silêman da zanîn ku mazot li bazarê jî nayê peydakirin û heke hebe lîtreya wê bi 16-17 hezar û 500 ye.

Ehmed Hac Silêman diyar kir ku ji bo zivistanê ancex 3-4 bermîl têra her malbatekê bike û ev li gotinên xwe zêde kirin: "Ji xwe ji sedî 75 malbat dê nikarbin mazotê bikirin. Her malbatek dê li gorî derfetên xwe alternatîfekê an jî çareseriyekê peyda bike. Heke derfeta wan hebe dê êzingan bikirin û bi kar bînin. Ji xwe nebe jî dê zivistanê di bin betaniyê de derbas bikin.

Hac Silêman bal kişand ser xwepêşandanên gel ên li dijî buhabûna mazotê  jî û bi bîr xist ku rêya M4 qut kir û xwepêşandan li dar xist.

KARKER DÊ ÇI BIKIN?

Mihemed Ebdullah der barê rewşa karkeran de axivî û got: "Em nema dikarin debara xwe bikin. Karker di rojê de tenê 50 lîreya Sûriyeyê werdigire. Her ku sotemenî, kel û pel biha dibin rewşa karkeran xirabtir dibe."

Mihemed Ebdullah bang li hikûmeta demkî kir ku buhayên sotemeniyê, kel û pelan erzan bike da ku bikarbin pêdiviyên xwe pêk bînin.

Her wiha ajokerê motorsîkletê Salim Ebdullah bi van gotinan behsa rewşa xwe di zivistanê de kir: "Rewşa me vê zivistanê zehmet e. Ez ji sibehê heyanî êvarî li ser matorsîkletê dixebitim da ku pêdiviyên malbata xwe pêk bînim. Ez bi zorê pêdiviyên malê pêk tînim, ez ê çawa mazotê bikirim. Ez nikarim sobeya êzingan jî deynim ji ber yek ton dar nêzî 200 dolarî ye."

(np)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Elmaz Romî: Xebat didomin û projeyên sala bê hatine şandin

Gotara pêşin

Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?

Nûçeyên Têkildar

Elmaz Romî: Xebat didomin û projeyên sala bê hatine şandin

Elmaz Romî: Xebat didomin û projeyên sala bê hatine şandin

16 mijdar, 2026 - 03:45

Bihabûna mazotê barê şêniyan giran kiriye

Bihabûna mazotê barê şêniyan giran kiriye

10 cotmeh, 2026 - 02:50

Festîvala Havînê ya Dêrikê dest pê kir

Festîvala Havînê ya Dêrikê dest pê kir

20 îlon, 2026 - 23:42

Sûriyeyî bi zivistaneke dijwar re rû bi rû ne

Sûriyeyî bi zivistaneke dijwar re rû bi rû ne

15 îlon, 2026 - 04:43

Ava Firatê li Dêrazorê bilind bû; zevî binav bûn û stasyonê avê ji xizmetê derketin

Ava Firatê li Dêrazorê bilind bû; zevî binav bûn û stas...

27 îlon, 2026 - 14:14

Berhevkirina zû ya zeytûnan ji ber tirsa ji diziyê, gefê li berhemê dixwe

Berhevkirina zû ya zeytûnan ji ber tirsa ji diziyê, gef...

7 cotmeh, 2026 - 03:55