Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?

Berpirsên projeya rêya Dêrikê û Qamişloyê ji aliyên têkildar ên parêzgeha Hesekê daxwaz kir bi wan re bibe alîkar da ku projeyê bi dawî bike.

Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?
Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?
Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?
Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?
Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?
Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?
Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?
Projeya rêya Qamişlo û Dêrikê gihiştiye ku derê?
CIVAK Û JIYAN
16 mijdar, 2026   02:35
QAMIŞLO
RÊNAS REMO
+

Projeya rêya di navbera Dêrikê û Qamişloyê de didome. Ev rê ji bajarê Qamişloyê dest pê dike, di Terbespiyê, Çilaxa, Rimêlan, Girkê Legê û Dêrikê re derbas dibe heyanî Deriyê Sêmalka. Her wiha ev rê dê xizmeta 500 gundên herêmê bike.

Projeya rê gihêştiya ku dere yê û çawa bi rê ve diçî Endezyar Mabrîn Yûsif ji ajansa me re axivî.

Mabrîn der barê porjeyê de got: "Werşeyên teknîkî û endezyarî li gorî projeya hatî dayîn heyanî astekî pêk anîne. Rê ji Qamişloyê heyanî Tirbespiyê (34) km çûyîn û hatin bi dawî bûye. Her wiha ji gundê Zexîra heyanî bajarê Dêrikê bi dawî bûye.`

Mabrîn da zanîn ku ew xebatên xwe berdewam dikin û wiha lê zêde kir: "Rêya Tirbespiyê- Etşan, her wiha rêya Dêrikê - Sêmalkayê carek tenê hatin ziftkirine û divê tebeqeyên dîtir jî bidomînin. Me rê li ber şêniyan vekir da ku bi rehet biçin û werin. Niha  xeta naverêya bajarê Qamişlo û Tirbespiyê, Girkê Legê û Dêrikê bi dawî bû û dê li cihên dîtir jî were dayîn."

Gerînendeyê şîrketa Alexandrupa ya ku di projeyê rêya Dêrikê û Qamişloyê dixebitê Xelîl Elî jî got: ‘‘Ev rê di aliyê stratejîk û aborî de gelekî girîng e; ji ber ku hemû rêyên bajarên herêma Cizîrê pev dide girêdan û çûyîn û hatina di navbera gundan de dê hesan be."

Elî bang li xelkê herêmê û xwediyên traktorên çandiniyê kir ku bibin alîkar û got: "Rê ji barghilgiran biparêzin, zirarê nedin rê û nehêlin ku qeza li ser vê rêyê çêbibin."

Xelîl Elî her wiha banga destekê li aliyên têkildar ên parêzgeha Hesekê kir.

Rêya Dêrik- Qamişloyê ku dirêjahiya wê nêzî 100 metreyî ye rêyek girîng ê herêmê ye, temamkirina vê projeyê dê ji gelek aliyan ve têkeve xizmeta herêmê .

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Elmaz Romî: Xebat didomin û projeyên sala bê hatine şandin

Gotara pêşin

 Îran: Li Tengava Hurmuzê 2 keştî li mayînan qelibîn

Nûçeyên Têkildar

Mazot biha ye, bi hatina zivistanê re şênî bê çare ne

Mazot biha ye, bi hatina zivistanê re şênî bê çare ne

14 mijdar, 2026 - 05:50

Ji ber pirsgirêka mazotê şênî ji bo germkirinê berê xwe bidin alternatîfên din

Ji ber pirsgirêka mazotê şênî ji bo germkirinê berê xwe...

5 mijdar, 2026 - 07:55

Festîvala Havînê ya Dêrikê dest pê kir

Festîvala Havînê ya Dêrikê dest pê kir

20 îlon, 2026 - 23:42

Cotkaran hîna pereyên genim wernegirtine

Cotkaran hîna pereyên genim wernegirtine

22 cotmeh, 2026 - 04:45

Bihabûn zexteke giran li sûriyeyiyan dike

Bihabûn zexteke giran li sûriyeyiyan dike

23 îlon, 2026 - 03:30

Aloziya sotemeniyê li Hema û Hesekê sektora veguhestinê pir lawaz dike

Aloziya sotemeniyê li Hema û Hesekê sektora veguhestinê...

13 îlon, 2026 - 14:27