Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

Êrişkaran bi 3 guleyên endamekî Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê li ser rêya Mensûra-Kefrîn ê Xûta Şerqiyê kuşt.

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin
ROJANE
26 cotmeh, 2026   23:05
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li ser rêya Mensûra-Kefrîn ê Xûta Şerqiye ya Rîf Şamê endamekî Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê bi temenê 24 salî û ji bajarokê Kefrîn e hat kuştin.

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), çekdarên rûgirtî li ser motorsikltê siwar bûbûn 3 gule li endamekî Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê barandin, kuştin û reviyan.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê piştî hilweşîna rejîma Baas’ê”

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-27-10-2026

Nûçeyên Têkildar

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 kes birîndar bûn

Li Hema û Helebê di 2 bûyeran de kesek hat kuştin û 3 k...

25 cotmeh, 2026 - 09:53

Ji ber temîrkirinê sibê ava Elok tê qutkirin

Ji ber temîrkirinê sibê ava Elok tê qutkirin

24 cotmeh, 2026 - 14:00

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

Beşa protezê ya Nexweşxaneya Qamişloyê hat berfirehkirin

26 cotmeh, 2026 - 13:30

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

Malbatên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin hatin derxistin

26 cotmeh, 2026 - 19:11

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’ dest pê kir

Kampanyaya ‘Na ji Guleyên Bêserûber re li Hemû Ahengan’...

24 cotmeh, 2026 - 12:24

Rûspiyên eşîra Tey: Komên li Hesekê fitneyê dikin ne girêdayî eşîrên erebî ne

Rûspiyên eşîra Tey: Komên li Hesekê fitneyê dikin ne gi...

24 cotmeh, 2026 - 05:35