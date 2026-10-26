Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

Artêşa Urdunê ragihand ku bi armanca bersivdana kuştina 2 Urduniyan di bûyera li Dêra Hemûd a Kirk de, êrişeke hewayî li dijî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê pêk aniye.

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir
ROJANE
26 cotmeh, 2026   23:16
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Urdunê ragihand ku êrişeke hewayî li dijî nuqteyên ku wê wesif kirine yên “rêxistinên terorîst in” li başûrê Sûriyeyê pêk aniye.

Hêzên Çekdar ên Urdunê bi daxuyaniyekê diyar kir ku êriş, di çarçoveya bersivdana kuştina 2 Urduniyan di bûyera merasîma cenazeyekê li Dêra Hemûd a parêzgeha Kirkê ya îna borî de pêk hat.

Hêzan daxuyand ku balafirên şer ên Urdunê hejmarek nuqte wêran kirin, di encamê de yek ji wan rêxistinan hat kuştin û yek jî birîndar bûn û wesayîtên wan hatin rûxandin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-27-10-2026

Nûçeyên Têkildar

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

Li Helebê ji ber teqîna bermahiyên şer 6 kes birîndar bûn

25 cotmeh, 2026 - 20:12

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya yekgirtî ne

Rûspiyên eşîra Şerabiyan: Ereb û Kurd tevneke civakî ya...

25 cotmeh, 2026 - 04:05

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

Li ser rêya Şam-Humsê erebeyek teqiya: 3 kes mirin

26 cotmeh, 2026 - 18:50

Bîlançoya êrişa dêra li Urdinê: 7 kuştî û 40 birîndar

Bîlançoya êrişa dêra li Urdinê: 7 kuştî û 40 birîndar

24 cotmeh, 2026 - 10:31

5 lîstikvanên Qamişlo Spor û ajokar di qezayekê de birîndar bûn

5 lîstikvanên Qamişlo Spor û ajokar di qezayekê de birî...

24 cotmeh, 2026 - 17:50

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

Îlham Ehmed û Şehnaz Îbrahîm Ehmed hevdîtin kirin

25 cotmeh, 2026 - 17:11