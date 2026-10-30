Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin

Şêniyên gundê El Erîşa li gundewarê Serêkaniyê, piştî ku lehiyên ji ber barana zêde kêm bûn, li nêzî gund termê kesekî dîtin.

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin
Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin
Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin
Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin
ROJANE
30 cotmeh, 2026   15:31
HESEKÊ
+

Şêniyên gundê El Erîşa li gundewarê Serêkaniyê, îro piştî ku lehiyên ji ber barana zêde kêm bûn, termê kesekî li nêzî gund dîtin.

Nasnameya kesê mirî nayê zanîn.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

NY: Di nav de Sûriyeyê  4 welat hewceyî alîkariyên zivistanê yê lezgîn in

Gotara pêşin

Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin lidarxistin

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê 3 caran derbasî herêmên Quneytrayê bûn

Hêzên Îsraîlê 3 caran derbasî herêmên Quneytrayê bûn

28 cotmeh, 2026 - 13:21

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

Jin daxwaza mafên xwe yên ziman û çandî dikin

29 cotmeh, 2026 - 05:05

Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birîndar bûn

Li gundewarê Derayê 2 zarok ji ber teqîna mayînekê birî...

30 cotmeh, 2026 - 15:45

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

Li Idlibê 2 endamên Wezareta Parastinê hatin kuştin

28 cotmeh, 2026 - 22:51

Bi komxebatekê pêvajoya edaleta veguhêz û aştiya li Sûriyeyê hat nîqaşkirin

Bi komxebatekê pêvajoya edaleta veguhêz û aştiya li Sûr...

28 cotmeh, 2026 - 15:17

Ji bo hişyariya li hemberî madeyên hişbirê daxuyanî hat dayîn

Ji bo hişyariya li hemberî madeyên hişbirê daxuyanî hat...

29 cotmeh, 2026 - 16:23